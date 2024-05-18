Молодая супружеская пара спасла шесть человек от пожара в деревне Теплая Гора

Супруги вызвали пожарных, а сами побежали на помощь к соседям. Женщина разбудила жильцов одной из квартир и вынесла их младенца на руках. А ее муж помог выбраться через окно трем людям, находившимся в другой квартире, среди которых был 12-летний мальчик.