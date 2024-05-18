Молодая супружеская пара спасла шесть человек от пожара в деревне Теплая Гора

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
В поселке Теплая Гора в Пермском крае ночью произошел крупный пожар. Собака громким лаем разбудила супружескую пару, которая увидела, как у соседей горят надворные постройки, а пламя быстро распространяется на двухквартирный жилой дом.
Супруги вызвали пожарных, а сами побежали на помощь к соседям. Женщина разбудила жильцов одной из квартир и вынесла их младенца на руках. А ее муж помог выбраться через окно трем людям, находившимся в другой квартире, среди которых был 12-летний мальчик.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, общая площадь пожара составила 95 кв. м. Огонь ликвидировали восемь пожарных и четыре единицы техники.
Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причина пожара.