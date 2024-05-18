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В одной из деревень Прикамья в крупном пожаре погибли 10 коров

На ферме в Пермском крае в сильном пожаре погибли 10 коров

18 мая 2024, 08:49
Фото: МЧС России

В одной из деревень Прикамья в крупном пожаре погибли 10 коров

Большинство животных спасли пожарные и местные жители.

Сегодня ночью, 8 мая, в деревне Федотово Юсьвинского муниципального округа загорелись кровля и деревянные перегородки кирпичного здания фермы. На место вызова выезжали 17 пожарных и семь единиц техники.

Сообщение о пожаре поступило в 1:24, в 2:15 он был локализован, в 3:05 — ликвидирован. Огонь охватил площадь 1 125 кв. м. Местные жители и пожарные эвакуировали 170 голов крупного рогатого скота, но, к сожалению, погибли 10 коров. Никто из людей не пострадал.

Фото: МЧС России

Предварительной причиной инцидента называется нарушение правил использования электрооборудования, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причину пожара.

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