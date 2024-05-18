На ферме в Пермском крае в сильном пожаре погибли 10 коров

Сообщение о пожаре поступило в 1:24, в 2:15 он был локализован, в 3:05 — ликвидирован. Огонь охватил площадь 1 125 кв. м. Местные жители и пожарные эвакуировали 170 голов крупного рогатого скота, но, к сожалению, погибли 10 коров. Никто из людей не пострадал.