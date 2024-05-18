Пермская ученая развенчала мифы о клещах

Единственный способ определить, что за клещ на вас напал, — сдать его в лабораторию на анализ. При этом нужно так поступить и с паразитом, впившимся в вас, и с тем, кто ползает по одежде. Самки предпочитают укусить лишь один раз, пока не напьются, а самцы — неоднократно. Человек может не заметить пораженную кожу и подумать, что если клещ просто по нему ползает, то ничего страшного не произошло. Однако это ошибочно.