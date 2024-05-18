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Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Какие мифы существуют об охоте клещей

Пермская ученая развенчала мифы о клещах

18 мая 2024, 11:09
Фото: Изображение Midjourney

Какие мифы существуют об охоте клещей

Пермский край является одним из регионов, который облюбовали эти паразиты.
Сюжет
ПНИПУ

Действительно ли клещи могут прыгнуть на людей? Как они охотятся и когда наиболее активны? На эти вопросы ответила ведущий инженер, профессиональный биолог кафедры охраны окружающей среды Пермского политехнического университета Мария Комбарова.

Клещи лишены даже зачатков глаз и полностью слепы, их не притягивают и резкие запахи. Эти паразиты находят жертву по теплу, поэтому клещей много у тропинок, по которым ходят люди. Клещи ползают плохо, поэтому поднимаются не выше 40 см и никак не могут упасть на человека с дерева.

Особенно много паразитов появляется в период сырой и относительно прохладной весны: Properm.ru предполагает, что именно поэтому уровень клещевой активности в Прикамье практически не упал, несмотря на погоду в первой половине мая.

Как охотятся клещи

Клещ садится на край травинки или листочка, вытянув передние лапки. На них у паразита есть специальные крючки, которые захлопываются, когда клещ чувствует чье-то прикосновение. Таким образом, он прицепляется к мимо проходящим людям или животным.

После попадания на жертву клещ начинает ползти вверх по телу к незащищенным волосами или шерстью участкам кожи. Поэтому чаще всего их обнаруживают за ушами, на лице, плечах, шее и подмышками.

Можно ли определить по виду ранки, что клещ заражен энцефалитом

Как правило, пораженный участок кожи воспаляется, так как клещ может занести не только энцефалит, но и другие инфекции. Также занести патогенные микроорганизмы может и сам человек, если поврежденное место чешется.

У некоторых пострадавших может возникнуть аллергическая реакция. Мы не чувствуем, как впился клещ, потому что паразит впрыскивает анальгезирующее вещество. И на это вещество у организма может появиться негативная реакция.

Единственный способ определить, что за клещ на вас напал, — сдать его в лабораторию на анализ. При этом нужно так поступить и с паразитом, впившимся в вас, и с тем, кто ползает по одежде. Самки предпочитают укусить лишь один раз, пока не напьются, а самцы — неоднократно. Человек может не заметить пораженную кожу и подумать, что если клещ просто по нему ползает, то ничего страшного не произошло. Однако это ошибочно.

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#Общество#Пермь#ПНИПУ#Клещи#Наука
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