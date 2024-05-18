Стала известна программа Ночи музеев в Пермской арт-резиденции

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
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Сегодня, 18 мая, в Пермской арт-резиденции (Монастырская, 95а), как и в других музеях России, пройдет акция «Ночь музеев». Работа культурного учреждения продлится до 22:00, а все действующие выставки пермяки и гости города смогут увидеть бесплатно. Как рассказали в пресс-службе мэрии, мероприятие проводится «Пермской дирекцией».
«Ночь музеев» сегодня стартует в 17:00 с открытого урока образовательной программы проекта «Четыре угла Гогена». Учащиеся направления подготовки будут в режиме реального времени выполнять итоговое задание спецкурса «Палитра Поля Гогена». А гости арт-резиденции будут учиться рисовать в технике сухой пастели и создадут коллаж.
В 17:30 на выставке «Ловушка для марсианина» будут представлены картины художницы Елизаветы Юшковой. Сама Елизавета расскажет пермякам о тонкостях осуществления арт-проектов и поделится информацией о источниках вдохновения. Куратор этой и других экспозиций Юрий Лапшин раскроет принципы организации выставочного пространства.
В 18:45 начнется настоящий модный показ. Фонд «Великий сезон» презентует коллекцию дизайнера одежды Ольги Величко «Лес». Модели будут показывать девочки из детского коллектива театра моды «Тандем».
А в 19:30 в ходе выставки «Очертания времени» состоится авторская экскурсия заслуженного художника России Сергея Костылева. Он также является доцентом кафедры живописи Академии живописи, ваяния и зодчества имени Ильи Глазунова. Сергей Костылев — мастер пейзажа и популяризатор традиционного реалистического русского искусства. Он проведет для собравшихся мастер-класс, в котором покажет способ работы одним из популярных материалов для живописи.