Стала известна программа Ночи музеев в Пермской арт-резиденции

Сегодня, 18 мая, в Пермской арт-резиденции (Монастырская, 95а), как и в других музеях России, пройдет акция «Ночь музеев». Работа культурного учреждения продлится до 22:00, а все действующие выставки пермяки и гости города смогут увидеть бесплатно. Как рассказали в пресс-службе мэрии, мероприятие проводится «Пермской дирекцией».