Суд в Перми оштрафовал троих иностранцев за работу не по специальности в патенте

В результате транспортные полицейские привлекли нарушителей к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ (осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации по профессии, не указанной в патенте). Как сообщают в пресс-службе Пермского линейного отдела МВД России на транспорте, суд назначил штраф в размере 3 тыс. рублей каждому из мужчин.