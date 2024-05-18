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В Перми оштрафовали троих иностранцев за работу не по специальности в патенте

Суд в Перми оштрафовал троих иностранцев за работу не по специальности в патенте

18 мая 2024, 05:14
Фото: пресс-служба Пермского ЛО МВД России на транспорте

В Перми оштрафовали троих иностранцев за работу не по специальности в патенте

Нарушения обнаружили при проверке документов.

На этой неделе на станции Пермь-II задержали троих граждан, занимавшихся незаконной трудовой деятельностью. Сотрудники уголовного розыска установили, что это мужчины в возрасте 30, 20 и 19 лет. Они являются уроженцами Республики Таджикистан.

Нарушения выявили при проверке документов. В патенте мужчин было прописано, что они являются подсобными рабочими, но по факту молодые люди работали экипировщиками пассажирских вагонов с весны прошлого года.

В результате транспортные полицейские привлекли нарушителей к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ (осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации по профессии, не указанной в патенте). Как сообщают в пресс-службе Пермского линейного отдела МВД России на транспорте, суд назначил штраф в размере 3 тыс. рублей каждому из мужчин.

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#Происшествия#Пермь#Полиция#Мигранты
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