Суд в Перми оштрафовал троих иностранцев за работу не по специальности в патенте

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
На этой неделе на станции Пермь-II задержали троих граждан, занимавшихся незаконной трудовой деятельностью. Сотрудники уголовного розыска установили, что это мужчины в возрасте 30, 20 и 19 лет. Они являются уроженцами Республики Таджикистан.
Нарушения выявили при проверке документов. В патенте мужчин было прописано, что они являются подсобными рабочими, но по факту молодые люди работали экипировщиками пассажирских вагонов с весны прошлого года.
В результате транспортные полицейские привлекли нарушителей к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ (осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации по профессии, не указанной в патенте). Как сообщают в пресс-службе Пермского линейного отдела МВД России на транспорте, суд назначил штраф в размере 3 тыс. рублей каждому из мужчин.