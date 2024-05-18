В Карагае простятся с погибшим на СВО патронатным воспитателем

В октябре прошлого года Гордеев открыто сказал родным: «Кто, если не мы, зрелые мужики, встанем на защиту Родины?». И уехал на СВО. Мужчина выполнял боевые задачи в Авдеевке Донецкой народной республики и погиб 11 декабря. Ему было 56 лет.