В Карагае простятся с погибшим на СВО патронатным воспитателем

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Завтра, 19 мая, в Карагайском округе простятся с погибшим на СВО Николаем Гордеевым. Он родился в деревне Ерушниково, трудился в колхозе «Россия», а затем стал патронатным воспитателем для детей, оставшихся без родителей.
В октябре прошлого года Гордеев открыто сказал родным: «Кто, если не мы, зрелые мужики, встанем на защиту Родины?». И уехал на СВО. Мужчина выполнял боевые задачи в Авдеевке Донецкой народной республики и погиб 11 декабря. Ему было 56 лет.
Прощание с Николаем Гордеевым состоится завтра в 12:00 в Карагайском Доме культуры села Карагай (ул. Гагарина, 1). Траурный митинг начнется в 13:00.