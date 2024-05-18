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В Карагае в воскресенье простятся с 56-летним погибшим на СВО воспитателем

В Карагае простятся с погибшим на СВО патронатным воспитателем

18 мая 2024, 11:41
Фото: пресс-служба администрации Карагайского муниципального округа

В Карагае в воскресенье простятся с 56-летним погибшим на СВО воспитателем

Мужчина ушел на СВО в октябре.

Завтра, 19 мая, в Карагайском округе простятся с погибшим на СВО Николаем Гордеевым. Он родился в деревне Ерушниково, трудился в колхозе «Россия», а затем стал патронатным воспитателем для детей, оставшихся без родителей.

В октябре прошлого года Гордеев открыто сказал родным: «Кто, если не мы, зрелые мужики, встанем на защиту Родины?». И уехал на СВО. Мужчина выполнял боевые задачи в Авдеевке Донецкой народной республики и погиб 11 декабря. Ему было 56 лет.

Прощание с Николаем Гордеевым состоится завтра в 12:00 в Карагайском Доме культуры села Карагай (ул. Гагарина, 1). Траурный митинг начнется в 13:00.

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