В Пермь привезут ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы

Верующие смогут приложиться к святым мощам с 21 по 23 мая в Свято-Троицком кафедральном соборе (Монастырская, 95). Также во время пребывания святыни в Пермской епархии состоится образовательная программа для активной молодежи, ответственных по молодежной работе на приходах и священнослужителей. Интенсив пройдет в здании Пермской духовной семинарии.