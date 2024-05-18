В Пермь привезут ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
В Пермь привезут ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы и частицами святых мощей ее родителей — святых праведных Богоотца Иоакима и Анны. Это станет возможным благодаря программе Синоидального отдела по делам молодежи «Духовная связь», сообщают в Пермской епархии.
Верующие смогут приложиться к святым мощам с 21 по 23 мая в Свято-Троицком кафедральном соборе (Монастырская, 95). Также во время пребывания святыни в Пермской епархии состоится образовательная программа для активной молодежи, ответственных по молодежной работе на приходах и священнослужителей. Интенсив пройдет в здании Пермской духовной семинарии.
Пояс пресвятой Богородицы — это святыня, к которой обращаются с прошением о зачатии детей, исцелении от разных недугов и укреплении отношений. Главной силой пояса считается просветление ума и исцеление от бесплодия.