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В Пермь привезут реликвию, которая помогает исцелиться от бесплодия

В Пермь привезут ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы

18 мая 2024, 07:42
Фото: pravperm.ru

В Пермь привезут реликвию, которая помогает исцелиться от бесплодия

Увидеть ее можно будет в Свято-Троицком кафедральном соборе.

В Пермь привезут ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы и частицами святых мощей ее родителей — святых праведных Богоотца Иоакима и Анны. Это станет возможным благодаря программе Синоидального отдела по делам молодежи «Духовная связь», сообщают в Пермской епархии.

Верующие смогут приложиться к святым мощам с 21 по 23 мая в Свято-Троицком кафедральном соборе (Монастырская, 95). Также во время пребывания святыни в Пермской епархии состоится образовательная программа для активной молодежи, ответственных по молодежной работе на приходах и священнослужителей. Интенсив пройдет в здании Пермской духовной семинарии.

Пояс пресвятой Богородицы — это святыня, к которой обращаются с прошением о зачатии детей, исцелении от разных недугов и укреплении отношений. Главной силой пояса считается просветление ума и исцеление от бесплодия.

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#Общество#Пермь#Религия#Пермская епархия#Реликвия
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