В Кунгуре передумали выбирать подрядчика на строительство ледового дворца

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Власти Кунгурского округа отменили определение подрядчика, который бы занялся проектированием и строительством крытого ледового дворца спорта. На сайте госзакупок указано, что власти были готовы заплатить исполнителю 282,6 млн рублей, из которых 7 млн ушло бы на разработку проектной документации.
Причиной отмены указано решение заказчика — управления ЖКХ и благоустройства администрации Кунгурского округа. Работы по проектированию и строительству ледового дворца должны были начаться 1 июня и завершиться 31 декабря 2025 года. Средства были выделены из бюджета муниципалитета.
В здании ледового дворца планировалось организовывать тренировки по хоккею с шайбой и фигурному катанию, а также проводить массовые катания на коньках. При этом строительный объем здания, его площадь и высоту должен был предложить проектировщик. Пропускная способность двухэтажного ледового дворца — 50 человек в смену.
Всего спортивный комплекс должен состоять из двух объектов. Первый из них — здание административно-бытового комплекса с гардеробом, двумя раздевалками, медицинским и административными кабинетами, а также инвентарной, тренерской, санузлами с душевыми, в том числе, для маломобильных групп населения. Также здесь обязаны были построить зал хореографии размером не менее 81 кв. м и помещение заточки коньков.
Второй объект ледового дворца — учебно-тренировочный каток с искусственным льдом для тренировок, а также для проведения массового катания на коньках до 50 человек одновременно. По проекту каток должен быть одноэтажным зданием прямоугольным зданием с хоккейной площадкой размером 60×30 м, без зрительских трибун, но с двумя зонами со скамейками для запасных, хоккейными воротами и электронным табло.