В Кунгуре передумали выбирать подрядчика на строительство ледового дворца

Всего спортивный комплекс должен состоять из двух объектов. Первый из них — здание административно-бытового комплекса с гардеробом, двумя раздевалками, медицинским и административными кабинетами, а также инвентарной, тренерской, санузлами с душевыми, в том числе, для маломобильных групп населения. Также здесь обязаны были построить зал хореографии размером не менее 81 кв. м и помещение заточки коньков.