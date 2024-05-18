Власти рассказали, как идет подготовка к открытию спорткомплекса «Энергия»

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Многофункциональный спортивный комплекс «Энергия» в Перми обещают открыть в соответствии с ранее озвученными сроками. Сейчас учреждение находится на стадии получения паспорта безопасности — документ необходим для взаимодействия с правоохранительными органами при проведении спортивных мероприятий.
Как рассказали корреспонденту Properm.ru в пресс-службе министерства спорта Прикамья, комиссия Роспотребнадзора вышла на завершающую стадию проверки бассейна: взяты пробы воды, проводится бактериологическая экспертиза. После получения этих документов «Энергию» откроют для любителей спорта.
Детские секции находятся на стадии формирования, записать ребенка на занятия можно на портале Госуслуги. Секции начнут работу в сентябре — власти рассчитывают, что к этому времени спорткомплекс получит лицензию на осуществление образовательной деятельности, необходимую в соответствии со 127 ФЗ.
Спортивное учреждение открылось в середине марта, кадры с открытия публиковал губернатор Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале. Однако в конце марта стало известно, что спорткомплекс «Энергия» передан в краевую собственность, и процедуры по открытию еще не завершены полностью. Тогда в Минспорта Пермского края обещали, что все процедуры по открытию объекта завершатся к концу весны текущего года.