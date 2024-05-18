Власти рассказали, как идет подготовка к открытию спорткомплекса «Энергия»

Спортивное учреждение открылось в середине марта, кадры с открытия публиковал губернатор Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале. Однако в конце марта стало известно, что спорткомплекс «Энергия» передан в краевую собственность, и процедуры по открытию еще не завершены полностью. Тогда в Минспорта Пермского края обещали, что все процедуры по открытию объекта завершатся к концу весны текущего года.