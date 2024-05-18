Военнослужащий из Губахи погиб на СВО

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
В понедельник, 20 мая, с 10:00 до 11:30 во дворце культуры «Энергетик» в Губахе состоится прощание с погибшим участником СВО. В пресс-службе администрации округа сообщили, что не стало Сергея Ошуева, и выразили соболезнования. При этом нет информации, когда он погиб и кто из родственников у него остался.
СВО началась 24 февраля 2022 года. Осенью того же года была проведена частичная мобилизация, в ходе которой было призвано более 300 тыс. человек. Общее число погибших в СВО российских военнослужащих не озвучивается.