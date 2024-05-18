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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

В ходе СВО погиб военнослужащий из Губахи Сергей Ошуев

Военнослужащий из Губахи погиб на СВО

18 мая 2024, 14:03
Фото: пресс-служба администрации Губахи; 1MI

В ходе СВО погиб военнослужащий из Губахи Сергей Ошуев

Спецоперация длится третий год.

В понедельник, 20 мая, с 10:00 до 11:30 во дворце культуры «Энергетик» в Губахе состоится прощание с погибшим участником СВО. В пресс-службе администрации округа сообщили, что не стало Сергея Ошуева, и выразили соболезнования. При этом нет информации, когда он погиб и кто из родственников у него остался.

СВО началась 24 февраля 2022 года. Осенью того же года была проведена частичная мобилизация, в ходе которой было призвано более 300 тыс. человек. Общее число погибших в СВО российских военнослужащих не озвучивается.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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