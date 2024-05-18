Военнослужащий из Губахи погиб на СВО

В понедельник, 20 мая, с 10:00 до 11:30 во дворце культуры «Энергетик» в Губахе состоится прощание с погибшим участником СВО. В пресс-службе администрации округа сообщили, что не стало Сергея Ошуева, и выразили соболезнования. При этом нет информации, когда он погиб и кто из родственников у него остался.