Концессионный ледовый комплекс на Иве в Перми строят с нарушениями

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
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Updated Сегодня, 08:20
Концессионный проект ФРПК, возводимый в микрорайоне Ива, строится с отставанием от графика, сообщили в прокуратуре Пермского края. Прокурор Мотовилихинского района Мударис Сафин для контроля выехал на строительную площадку по ул. Уинская, 72, где возводится спортивный объект «Ледовая арена».
Строительство комплекса осуществляется в рамках реализации нацпроекта «Демография» федерального проекта «Спорт-норма жизни». Концессионное соглашение на строительство объекта за 1,037 млрд рублей заключено ООО «Красная машина», 100% «дочкой» ФРПК, специально созданной в ноябре 2022 года. Ориентировочный срок строительства объекта составляет 1,5 года от даты начала строительства.
Планируемый объем инвестиций по проекту — 1, 2 млрд рублей, в том числе капитальный грант, состоящий из средств федерального и краевого бюджетов — 350 млн рублей. Более 1 млрд рублей при помощи инфраструктурных облигаций направил ДОМ.РФ, еще 128 млн будут выделены из федерального бюджета по нацпроекту «Демография».
Как сообщили в прокуратуре, Сафин на месте осмотрел и ознакомился с фактическими работами, на организованном совещании заслушал представителей подрядной организации ООО «Строй-Комплекс» и концессионера ООО «Красная Машина», а также задал ряд проблемных вопросов.
По состоянию на май текущего года выявлено отставание от запланированного графика работ. По итогам выезда генеральному директору ООО «Красная Машина» Вячеславу Алексенко объявлено предостережение о недопустимости нарушения условий концессионного соглашения.
Строительство объекта спорта «Ледовая Арена» находится на постоянном контроле надзорного ведомства. Его возведение началось в сентябре прошлого года. Спортивный объект площадью 9 тыс. кв. м возводится на участке, расположенном между жилыми кварталами микрорайона Спортивный и строящимся ТЦ. Спорткомплекс будет двухэтажным, с двумя ледовыми полями, зрительскими трибунами вместительностью не менее 250 человек, тренажерным и спортивным залами, раздевалками и тренерскими. В помещениях будет организован учебно-тренировочный процесс и созданы условия для проведения городских соревнований.