Концессионный ледовый комплекс на Иве в Перми строят с нарушениями

Строительство объекта спорта «Ледовая Арена» находится на постоянном контроле надзорного ведомства. Его возведение началось в сентябре прошлого года. Спортивный объект площадью 9 тыс. кв. м возводится на участке, расположенном между жилыми кварталами микрорайона Спортивный и строящимся ТЦ. Спорткомплекс будет двухэтажным, с двумя ледовыми полями, зрительскими трибунами вместительностью не менее 250 человек, тренажерным и спортивным залами, раздевалками и тренерскими. В помещениях будет организован учебно-тренировочный процесс и созданы условия для проведения городских соревнований.