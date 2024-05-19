properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

Концессионный ледовый комплекс на Иве в Перми строят с нарушениями

Концессионный ледовый комплекс на Иве в Перми строят с нарушениями

19 мая 2024, 08:07
Фото: Прокуратура Пермского края
На строительство ледовой арены в Перми более 1 млрд рублей при помощи инфраструктурных облигаций направил ДОМ.РФ, еще 128 млн будут выделены из федерального бюджета по нацпроекту «Демография».

Концессионный проект ФРПК, возводимый в микрорайоне Ива, строится с отставанием от графика, сообщили в прокуратуре Пермского края. Прокурор Мотовилихинского района Мударис Сафин для контроля выехал на строительную площадку по ул. Уинская, 72, где возводится спортивный объект «Ледовая арена».

Строительство комплекса осуществляется в рамках реализации нацпроекта «Демография» федерального проекта «Спорт-норма жизни». Концессионное соглашение на строительство объекта за 1,037 млрд рублей заключено ООО «Красная машина», 100% «дочкой» ФРПК, специально созданной в ноябре 2022 года. Ориентировочный срок строительства объекта составляет 1,5 года от даты начала строительства.

Планируемый объем инвестиций по проекту — 1, 2 млрд рублей, в том числе капитальный грант, состоящий из средств федерального и краевого бюджетов — 350 млн рублей. Более 1 млрд рублей при помощи инфраструктурных облигаций направил ДОМ.РФ, еще 128 млн будут выделены из федерального бюджета по нацпроекту «Демография».

Как сообщили в прокуратуре, Сафин на месте осмотрел и ознакомился с фактическими работами, на организованном совещании заслушал представителей подрядной организации ООО «Строй-Комплекс» и концессионера ООО «Красная Машина», а также задал ряд проблемных вопросов.

По состоянию на май текущего года выявлено отставание от запланированного графика работ. По итогам выезда генеральному директору ООО «Красная Машина» Вячеславу Алексенко объявлено предостережение о недопустимости нарушения условий концессионного соглашения.

Строительство объекта спорта «Ледовая Арена» находится на постоянном контроле надзорного ведомства. Его возведение началось в сентябре прошлого года. Спортивный объект площадью 9 тыс. кв. м возводится на участке, расположенном между жилыми кварталами микрорайона Спортивный и строящимся ТЦ. Спорткомплекс будет двухэтажным, с двумя ледовыми полями, зрительскими трибунами вместительностью не менее 250 человек, тренажерным и спортивным залами, раздевалками и тренерскими. В помещениях будет организован учебно-тренировочный процесс и созданы условия для проведения городских соревнований.

Новую ледовую арену в Перми построят при участии ДОМ. РФ
Узнать подробнее
Подпишитесь
На Усьве на сплаве утонул пермский фотограф
Сегодня, 07:32
Морозные ночи мая в Прикамье бьют климатические рекорды за 25 лет
Сегодня, 09:54
Прихожан храма в Ильинском оштрафовали за разрушение памятника истории
Сегодня, 04:48
Сотрудники пермского Роспотребнадзора рассказали, как не отравиться в кафе
Сегодня, 04:17
Полторы сотни жителей Перми лишились своих гаражей. Их демонтировали сотрудники мэрии
Сегодня, 07:00
"