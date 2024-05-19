Мать и двое малышей погибли на пожаре в Ныробе

По факту гибели семьи, Чердынским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).



По данным следствия, утром 19 апреля 2024 года в многоквартирном жилом доме по улице Лесная поселка Ныроб Пермского края произошел пожар. В ходе тушения пожара были обнаружены тела троих погибших: двух несовершеннолетних 2020 и 2021 годов рождения, а также женщины 1998 года рождения.



В настоящее время следователями Чердынского межрайонного следственного отдела проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые экспертизы, по результатам которых будут установлены причины пожара и гибели людей. Продолжается проведение комплекса иных следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.