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Мать и двое малышей погибли на пожаре в Ныробе

Мать и двое малышей погибли на пожаре в Ныробе

19 мая 2024, 13:26
Фото: МЧС по Пермскому краю
Отец не смог спасти двух малолетних детей и супругу. Возбуждено уголовное дело.

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели людей во время пожара, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю. На пожаре в Ныробе погибли женщина, два ребёнка и кот. Огнем уничтожена двухъярусная кровать, закопчены стены и потолок в квартире.

По данным МЧС, пожар мог случиться из-за детской шалости. Двое малышей играли в своей комнате супруги заметили дым, исходящий из детской. Трехлетний мальчик и двухлетняя девочка испугавшись, спрятались в углу комнаты.

Отец кинулся набирать воды, чтобы потушить охваченную пламенем кровать, а мать начала искала своих малышей, но надышавшись дыма потеряла сознание. Из-за плотного задымления мужчина не смог попасть в комнату и вызвал пожарных.

По факту гибели семьи, Чердынским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По данным следствия, утром 19 апреля 2024 года в многоквартирном жилом доме по улице Лесная поселка Ныроб Пермского края произошел пожар. В ходе тушения пожара были обнаружены тела троих погибших: двух несовершеннолетних 2020 и 2021 годов рождения, а также женщины 1998 года рождения.

В настоящее время следователями Чердынского межрайонного следственного отдела проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые экспертизы, по результатам которых будут установлены причины пожара и гибели людей. Продолжается проведение комплекса иных следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

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