Морозные ночи мая в Прикамье бьют климатические рекорды за 25 лет

В мае 2024 года по его подсчетам было 11 морозных ночей В мае 2000 и 2002 годов было по 10 ночей, в мае 2017 года — 8 ночей. Этот год уступает только маю 1986 года — 14 ночей. Впрочем, учитывая то, что заморозки ожидаются и на следующей неделе, эта статистика еще может измениться.