properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

Морозные ночи мая в Прикамье бьют климатические рекорды за 25 лет

Морозные ночи мая в Прикамье бьют климатические рекорды за 25 лет

19 мая 2024, 09:54
Синоптики обещают ночные заморозки на будущей неделе.

По числу ночей с заморозками нынешний май в Перми уже превзошел май 1999 года, утверждает автор Telegram-канала «Опасные природные явления», профессор ПГНИУ Андрей Шихов.

В мае 2024 года по его подсчетам было 11 морозных ночей В мае 2000 и 2002 годов было по 10 ночей, в мае 2017 года — 8 ночей. Этот год уступает только маю 1986 года — 14 ночей. Впрочем, учитывая то, что заморозки ожидаются и на следующей неделе, эта статистика еще может измениться.

Прошлой ночью, как и ожидалось, на большинстве метеостанций Пермского края, кроме южных и некоторых центральных районов были отмечены заморозки, чему способствовала ясная погода, отсутствие ветра и заток арктического воздуха в предыдущие сутки.

Холоднее всего было в Кудымкаре -3,5˚С, а в Перми минимум составил -1,9˚С. Это уже одиннадцатая ночь с отрицательной температурой в нынешнем мае, и по этому показателю май даже опередил апрель (когда было 10 ночей с отрицательной температурой).

Впрочем, сегодня днем ожидается быстрый рост температуры воздуха за счет затока тепла со Скандинавии. В Перми к вечеру можно рассчитывать на потепление до +15˚С, а по северо-западу края до +17…+18˚С. Впрочем, и ночь на понедельник будет еще весьма холодной с риском заморозков до 0…-2˚С на юге Прикамья.

Подпишитесь
Концессионный ледовый комплекс на Иве в Перми строят с нарушениями
Сегодня, 08:07
На Усьве на сплаве утонул пермский фотограф
Сегодня, 07:32
Прихожан храма в Ильинском оштрафовали за разрушение памятника истории
Сегодня, 04:48
Сотрудники пермского Роспотребнадзора рассказали, как не отравиться в кафе
Сегодня, 04:17
Полторы сотни жителей Перми лишились своих гаражей. Их демонтировали сотрудники мэрии
Сегодня, 07:00
"