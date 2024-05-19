Морозные ночи мая в Прикамье бьют климатические рекорды за 25 лет

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
По числу ночей с заморозками нынешний май в Перми уже превзошел май 1999 года, утверждает автор Telegram-канала «Опасные природные явления», профессор ПГНИУ Андрей Шихов.
В мае 2024 года по его подсчетам было 11 морозных ночей В мае 2000 и 2002 годов было по 10 ночей, в мае 2017 года — 8 ночей. Этот год уступает только маю 1986 года — 14 ночей. Впрочем, учитывая то, что заморозки ожидаются и на следующей неделе, эта статистика еще может измениться.
Прошлой ночью, как и ожидалось, на большинстве метеостанций Пермского края, кроме южных и некоторых центральных районов были отмечены заморозки, чему способствовала ясная погода, отсутствие ветра и заток арктического воздуха в предыдущие сутки.
Холоднее всего было в Кудымкаре -3,5˚С, а в Перми минимум составил -1,9˚С. Это уже одиннадцатая ночь с отрицательной температурой в нынешнем мае, и по этому показателю май даже опередил апрель (когда было 10 ночей с отрицательной температурой).
Впрочем, сегодня днем ожидается быстрый рост температуры воздуха за счет затока тепла со Скандинавии. В Перми к вечеру можно рассчитывать на потепление до +15˚С, а по северо-западу края до +17…+18˚С. Впрочем, и ночь на понедельник будет еще весьма холодной с риском заморозков до 0…-2˚С на юге Прикамья.