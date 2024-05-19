На Усьве на сплаве утонул пермский фотограф

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
В субботу, 18 мая, вечером на сплаве по реке Усьва погиб 64-летний мужчина. Пермские СМИ утверждают, что погибший — известный пермский фотохудожник. Его имя не называется.
Сообщается, что мужчина отплыл на байдарке, чтобы сфотографировать друзей. Но от резкого движения он перевернулся и упал в ледяную воду, спасательного жилета на нем не было. Тело унесло течением, его обнаружили в 25 км ниже по реке.
По официальной информации МЧС, в районе поселка Усьва, Губахинского муниципального округа в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступила 18 мая в 17 часов 10 минут. Обстоятельства и причина происшествия сейчас устанавливаются.
В пресс-службе следственного комитета журналисту Properm.ru подтвердили, что по факту гибели человека проводится проверка.