На Усьве на сплаве утонул пермский фотограф

Сообщается, что мужчина отплыл на байдарке, чтобы сфотографировать друзей. Но от резкого движения он перевернулся и упал в ледяную воду, спасательного жилета на нем не было. Тело унесло течением, его обнаружили в 25 км ниже по реке.