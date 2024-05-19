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На Усьве на сплаве утонул пермский фотограф

На Усьве на сплаве утонул пермский фотограф

19 мая 2024, 07:32
Фото: 1MI
Мужчина оказался на байдарке без спасательного жилета.

В субботу, 18 мая, вечером на сплаве по реке Усьва погиб 64-летний мужчина. Пермские СМИ утверждают, что погибший — известный пермский фотохудожник. Его имя не называется.

Сообщается, что мужчина отплыл на байдарке, чтобы сфотографировать друзей. Но от резкого движения он перевернулся и упал в ледяную воду, спасательного жилета на нем не было. Тело унесло течением, его обнаружили в 25 км ниже по реке.

По официальной информации МЧС, в районе поселка Усьва, Губахинского муниципального округа в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступила 18 мая в 17 часов 10 минут. Обстоятельства и причина происшествия сейчас устанавливаются.

В пресс-службе следственного комитета журналисту Properm.ru подтвердили, что по факту гибели человека проводится проверка.

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