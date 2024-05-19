Пермяк убил гостя кухонным ножом

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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В Индустриальном районе завершено расследование убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Оно передано в суд для рассмотрения по существу, рассказали в региональном следкоме.
Следствием установлено, в марте прошлого года убитый пришел в гости к 40-летнему обвиняемому. Наутро 13 марта приятели были в состоянии алкогольного опьянения и повздорили.
Хозяин дома вооружился кухонным ножом и на почве личных неприязненных отношений нанес своему другу один удар в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия спустя непродолжительное время.