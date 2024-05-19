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Полторы сотни жителей Перми лишились своих гаражей. Их демонтировали сотрудники мэрии

Полторы сотни жителей Перми лишились своих гаражей. Их демонтировали сотрудники мэрии

19 мая 2024, 07:00
Фото: 1MI
В Перми чиновники демонтируют незаконно установленные гаражи.

В Дзержинском районе демонтируют самовольно установленне гаражи, сообщают сегодня в пресс-службе мэрии. Постройки стояли на муниципальных земельных участках по улицам Овчинникова, Ленина, Челюскинцев, Грузинская, Подлесная и другим.

С начала года на принудительно демонтировано 163 незаконно установленных гаража на муниципальных земельных участках в Дзержинском районе. До 1 октября подрядная организация демонтирует еще 20 гаражей.

Незаконно установленные гаражи выявляются, в том числе, в результате обращений жителей. Такая работа идёт во всех районах Перми. При выявлении незаконных объектов специалисты территориальных органов определяют собственника, направляют в его адрес уведомление о добровольном демонтаже в течение трёх рабочих дней. Если этого не происходит, районная администрация принимает решение о принудительном демонтаже. Кроме того, ведётся разъяснительная работа с владельцами незаконных гаражей, если удаётся их установить.

После демонтажа объекты перемещают в место временного хранения по ул. 2-й Сорокинской, 65. Вернуть гаражи и находящееся в них имущество владельцы смогут после предъявления в территориальный орган документов на объект.

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