Полторы сотни жителей Перми лишились своих гаражей. Их демонтировали сотрудники мэрии

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В Дзержинском районе демонтируют самовольно установленне гаражи, сообщают сегодня в пресс-службе мэрии. Постройки стояли на муниципальных земельных участках по улицам Овчинникова, Ленина, Челюскинцев, Грузинская, Подлесная и другим.
С начала года на принудительно демонтировано 163 незаконно установленных гаража на муниципальных земельных участках в Дзержинском районе. До 1 октября подрядная организация демонтирует еще 20 гаражей.
Незаконно установленные гаражи выявляются, в том числе, в результате обращений жителей. Такая работа идёт во всех районах Перми. При выявлении незаконных объектов специалисты территориальных органов определяют собственника, направляют в его адрес уведомление о добровольном демонтаже в течение трёх рабочих дней. Если этого не происходит, районная администрация принимает решение о принудительном демонтаже. Кроме того, ведётся разъяснительная работа с владельцами незаконных гаражей, если удаётся их установить.
После демонтажа объекты перемещают в место временного хранения по ул. 2-й Сорокинской, 65. Вернуть гаражи и находящееся в них имущество владельцы смогут после предъявления в территориальный орган документов на объект.