Полторы сотни жителей Перми лишились своих гаражей. Их демонтировали сотрудники мэрии

Незаконно установленные гаражи выявляются, в том числе, в результате обращений жителей. Такая работа идёт во всех районах Перми. При выявлении незаконных объектов специалисты территориальных органов определяют собственника, направляют в его адрес уведомление о добровольном демонтаже в течение трёх рабочих дней. Если этого не происходит, районная администрация принимает решение о принудительном демонтаже. Кроме того, ведётся разъяснительная работа с владельцами незаконных гаражей, если удаётся их установить.