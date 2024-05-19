Прихожан храма в Ильинском оштрафовали за разрушение памятника истории

Posted Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 04:50
Ильинский районный суд назначил 100 тыс. штрафа местной религиозной организации «Православный Приход храма в честь Вознесения Господня села Васильевское Ильинского района». Входящий в состав Кудымкарской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) приход был признан виновным в нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия (ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ). Суд учел финансовое положение прихожан и назначил штраф ниже низшего предела, максимальная санкция по этой статье составляет 5 млн рублей.
Православный Приход храма является собственником объекта культурного наследия религиозного значения «Церковь Свято-Вознесенская». Известно, что двухэтажная деревянная церковь была построена в 1784 году. Эта церковь села Васильевского до настоящего времени является самым старейшим действующим храмом в Ильинском районе.
Интересно, что в годы Великой Отечественной войны храм закрыли. Тогда его прихожане собрали большую денежную сумму на строительство военного самолета и направили ее Сталину с просьбой разрешить открыть храм вновь. Разрешение было выдано, но за время пока она была закрыта, из нее были вывезены иконы и церковная утварь. Как сообщают открытые источники, прихожанам пришлось взять иконостас из близлежащей старообрядческой часовни. Иконы оказались уникальными образами 17-18 веков.
В соответствии с охранным обязательством Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края в срок до 31 декабря 2023 года в храме должны быть выполнены работы по ремонту крыши и устройству отмостки. Но ремонтов не проводилось, что и было установлено в ходе проверки 19 февраля 2024 года.
Представитель православного прихода в судебном заседании с протоколом об административном правонарушении не согласился, пояснил, что в 2021 году копию приказа Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия от 2 ноября 2021 года не получал, организация не имеет собственных доходов, достаточных для выполнения ремонтных работ.
Административный штраф подлежит уплате в течение 60 суток со дня вступления постановления в законную силу. Постановление суда в законную силу не вступило.