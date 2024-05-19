Прихожан храма в Ильинском оштрафовали за разрушение памятника истории

Православный Приход храма является собственником объекта культурного наследия религиозного значения «Церковь Свято-Вознесенская». Известно, что двухэтажная деревянная церковь была построена в 1784 году. Эта церковь села Васильевского до настоящего времени является самым старейшим действующим храмом в Ильинском районе.



Интересно, что в годы Великой Отечественной войны храм закрыли. Тогда его прихожане собрали большую денежную сумму на строительство военного самолета и направили ее Сталину с просьбой разрешить открыть храм вновь. Разрешение было выдано, но за время пока она была закрыта, из нее были вывезены иконы и церковная утварь. Как сообщают открытые источники, прихожанам пришлось взять иконостас из близлежащей старообрядческой часовни. Иконы оказались уникальными образами 17-18 веков.