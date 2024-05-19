СМИ назвали имя утонувшего на сплаве на Усьве фотохудожника

Фотограф был на сплаве на байдарках вместе с друзьями. Напротив поселка Усьва он отплыл в сторону, чтобы сфотографировать туристов, но от резкого движения его байдарка перевернулась. Мужчина упал в ледяную воду, при этом он был без спасательного жилета. Его тело было найдено в 25 км от места ЧП вниз по реке.