СМИ назвали имя утонувшего на сплаве на Усьве фотохудожника

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
18 мая по данным «КП-Пермь» на сплаве на Усьве утонул пермский фотохудожник Павел Жигалов. Ему было 64 года. Фотограф снимал природу, был частым гостем Вишерского заповедника. Вел собственную страницу.
Фотограф был на сплаве на байдарках вместе с друзьями. Напротив поселка Усьва он отплыл в сторону, чтобы сфотографировать туристов, но от резкого движения его байдарка перевернулась. Мужчина упал в ледяную воду, при этом он был без спасательного жилета. Его тело было найдено в 25 км от места ЧП вниз по реке.
По официальной информации МЧС, в районе поселка Усьва, Губахинского муниципального округа в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступила 18 мая в 17 часов 10 минут. Обстоятельства и причина происшествия сейчас устанавливаются.