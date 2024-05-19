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Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

СМИ назвали имя утонувшего на сплаве на Усьве фотохудожника

СМИ назвали имя утонувшего на сплаве на Усьве фотохудожника

19 мая 2024, 12:05
Фото: properm.ru
Во время сплава по Усьве упал с байдарки и утонул фотограф Павел Жигалов.

18 мая по данным «КП-Пермь» на сплаве на Усьве утонул пермский фотохудожник Павел Жигалов. Ему было 64 года. Фотограф снимал природу, был частым гостем Вишерского заповедника. Вел собственную страницу.

Фотограф был на сплаве на байдарках вместе с друзьями. Напротив поселка Усьва он отплыл в сторону, чтобы сфотографировать туристов, но от резкого движения его байдарка перевернулась. Мужчина упал в ледяную воду, при этом он был без спасательного жилета. Его тело было найдено в 25 км от места ЧП вниз по реке.

По официальной информации МЧС, в районе поселка Усьва, Губахинского муниципального округа в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступила 18 мая в 17 часов 10 минут. Обстоятельства и причина происшествия сейчас устанавливаются.

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