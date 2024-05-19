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В Прикамье сотрудники Роспотребнадзора нашли некачественную еду в 45 кафе

Сотрудники пермского Роспотребнадзора рассказали, как не отравиться в кафе

19 мая 2024, 04:17

В Прикамье сотрудники Роспотребнадзора нашли некачественную еду в 45 кафе

По итогам проверок было исследовано около 4 тыс. проб пищевых продуктов по показателям микробиологической безопасности, из них 2,5% не соответствовали нормативам.

В первом квартале 2024 года сотрудники регионального управления Роспотребнадзора для обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов провели 268 профилактических визитов в предприятия общепита и магазины, торгующие кулинарной продукцией. Проведено 276 консультаций. Всего эпидемиологи провели около 600 профилактических мероприятий.

Предпринимателям объявлено 45 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований торговли продуктами питания. По итогам проверок было исследовано около 4 тыс. проб пищевых продуктов по показателям микробиологической безопасности, из них 2,5% не соответствовали нормативам.

Все факты выявления оборота небезопасной продукции, в том числе — о продавцах и некачественных продуктах, можно найти в системе ГИС ЗПП Роспотребнадзора. Например, здесь есть указания, на то, что в центре социального питания в Березниках продавали щи, не удовлетворяющие требованиям безопасности, а в кафе в Красновишерске — небезопасный овощной салат.

Эпидемиологи напоминают, что самим покупателям необходимо также внимательно относиться к предприятиям общественного питания, особенно реализующим кулинарную продукцию дистанционном способом. Следует заказывать продукты только в реально существующих организациях. Перед заказом полезно посетить предприятие общественного питания, оценить блюда и обслуживание, на сайте обязательно обратить внимание на наличие информации о лице, оказывающем услугу общественного питания.

Пищевые отравления — это острые инфекционные заболевания, возникающие в результате употребления пищи, зараженной определенными микроорганизмами или содержащей токсичные для организма вещества микробной или немикробной природы. Наиболее опасны пищевые токсикоинфекции и интоксикации микробного происхождения.

Они вызываются живыми микроорганизмами, попадающими в организм человека с пищевыми продуктами в результате их заражения.

Основными задачами в профилактике пищевых отравлений являются обеспечение населения доброкачественными продуктами питания, предупреждение нарушения технологических и санитарно-противоэпидемических режимов на предприятиях по производству и реализации продуктов питания, повышение уровня знаний населения о мерах личной и общественной профилактики кишечных инфекций.

С продуктами питания могут передаваться возбудители сальмонеллезов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита А и других болезней, кроме того большой удельный вес составляют пищевые токсикоинфекции — когда в продуктах или блюдах накапливаются токсины различных микроорганизмов.

Инфекционные микроорганизмы или их токсины могут загрязнять пищу в любой момент переработки или производства, в случае нарушений санитарных норм и правил. Загрязнение может также произойти дома, если пища неправильно обработана, приготовлена или неправильно хранилась. Очень часто причиной развития пищевых отравлений становится нарушение правил личной гигиены.

Наиболее неблагополучными в плане возникновения различных заболеваний, в том числе кишечных инфекций, являются многокомпонентные салаты, особенно заправленные сметаной, майонезом, кондитерские изделия с кремом, изделия из рубленого мяса, студни, заливные, молочные продукты и др.

Особенностью пищевых отравлений является короткий период инкубации, около 2-6 часов и бурно развивающиеся проявления.

Кроме того, данные заболевания обычно являются опасными для окружающих, возникают в виде вспышек в семье или коллективе у всех или почти всех употреблявших данные продукты.

Даже если продукт по внешнему виду и вкусу нормальный, отравление может возникнуть, так как он мог быть обсеменен опасными микроорганизмами в результате приготовления от болеющего человека, но микробы еще не успели размножиться и испортить блюдо.

Чтобы избежать проблем, следует придерживаться некоторых правил:

  • Мойте руки перед едой.
  • Не приобретайте продукты в местах несанкционированной торговли.
  • Не употребляйте в пищу продукты с истекшим сроком годности.
  • Обязательно соблюдайте температурный режим хранения пищевых продуктов.
  • Не допускайте совместного хранения сырой и готовой продукции. Для обработки этих продуктов пользуйтесь разными разделочными досками и разными ножами.
  • Обязательно проводите длительную температурную обработку пищи. Помните: многие микроорганизмы и их токсины погибают при высокой температуре.
  • Тщательно мойте продукты, которые употребляются без последующей термической обработки: овощи, фрукты, зелень.
  • Скоропортящиеся блюда и салаты не храните при комнатной температуре. Салаты заправляйте непосредственно перед употреблением. Также нельзя смешивать свежие и оставшиеся со вчерашнего дня продукты.
  • Ни при каких условиях не употребляйте в пищу незнакомые грибы — только известные и только после достаточной термической обработки.
  • При покупке продуктов в вакуумной упаковке обращайте внимание на ее целостность. Даже при небольших разрывах откажитесь от покупки. То же касается и консервов. Ржавчина на металлической банке, вмятины, отсутствие этикетки — первые признаки, которые должны вас насторожить.
  • Не пейте воду из неизвестных источников в сыром виде.
  • Обращайте внимание на запах, консистенцию, цвет и вкус пищи.
  • Не храните в одном отделении сырое мясо, рыбу, птицу, яйцо и готовые продукты.
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