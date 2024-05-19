Сотрудники пермского Роспотребнадзора рассказали, как не отравиться в кафе

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
В первом квартале 2024 года сотрудники регионального управления Роспотребнадзора для обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов провели 268 профилактических визитов в предприятия общепита и магазины, торгующие кулинарной продукцией. Проведено 276 консультаций. Всего эпидемиологи провели около 600 профилактических мероприятий.
Предпринимателям объявлено 45 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований торговли продуктами питания. По итогам проверок было исследовано около 4 тыс. проб пищевых продуктов по показателям микробиологической безопасности, из них 2,5% не соответствовали нормативам.
Все факты выявления оборота небезопасной продукции, в том числе — о продавцах и некачественных продуктах, можно найти в системе ГИС ЗПП Роспотребнадзора. Например, здесь есть указания, на то, что в центре социального питания в Березниках продавали щи, не удовлетворяющие требованиям безопасности, а в кафе в Красновишерске — небезопасный овощной салат.
Эпидемиологи напоминают, что самим покупателям необходимо также внимательно относиться к предприятиям общественного питания, особенно реализующим кулинарную продукцию дистанционном способом. Следует заказывать продукты только в реально существующих организациях. Перед заказом полезно посетить предприятие общественного питания, оценить блюда и обслуживание, на сайте обязательно обратить внимание на наличие информации о лице, оказывающем услугу общественного питания.
Пищевые отравления — это острые инфекционные заболевания, возникающие в результате употребления пищи, зараженной определенными микроорганизмами или содержащей токсичные для организма вещества микробной или немикробной природы. Наиболее опасны пищевые токсикоинфекции и интоксикации микробного происхождения.
Они вызываются живыми микроорганизмами, попадающими в организм человека с пищевыми продуктами в результате их заражения.
Основными задачами в профилактике пищевых отравлений являются обеспечение населения доброкачественными продуктами питания, предупреждение нарушения технологических и санитарно-противоэпидемических режимов на предприятиях по производству и реализации продуктов питания, повышение уровня знаний населения о мерах личной и общественной профилактики кишечных инфекций.
С продуктами питания могут передаваться возбудители сальмонеллезов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита А и других болезней, кроме того большой удельный вес составляют пищевые токсикоинфекции — когда в продуктах или блюдах накапливаются токсины различных микроорганизмов.
Инфекционные микроорганизмы или их токсины могут загрязнять пищу в любой момент переработки или производства, в случае нарушений санитарных норм и правил. Загрязнение может также произойти дома, если пища неправильно обработана, приготовлена или неправильно хранилась. Очень часто причиной развития пищевых отравлений становится нарушение правил личной гигиены.
Наиболее неблагополучными в плане возникновения различных заболеваний, в том числе кишечных инфекций, являются многокомпонентные салаты, особенно заправленные сметаной, майонезом, кондитерские изделия с кремом, изделия из рубленого мяса, студни, заливные, молочные продукты и др.
Особенностью пищевых отравлений является короткий период инкубации, около 2-6 часов и бурно развивающиеся проявления.
Кроме того, данные заболевания обычно являются опасными для окружающих, возникают в виде вспышек в семье или коллективе у всех или почти всех употреблявших данные продукты.
Даже если продукт по внешнему виду и вкусу нормальный, отравление может возникнуть, так как он мог быть обсеменен опасными микроорганизмами в результате приготовления от болеющего человека, но микробы еще не успели размножиться и испортить блюдо.
Чтобы избежать проблем, следует придерживаться некоторых правил: