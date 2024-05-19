Сотрудники пермского Роспотребнадзора рассказали, как не отравиться в кафе

Все факты выявления оборота небезопасной продукции, в том числе — о продавцах и некачественных продуктах, можно найти в системе ГИС ЗПП Роспотребнадзора. Например, здесь есть указания, на то, что в центре социального питания в Березниках продавали щи, не удовлетворяющие требованиям безопасности, а в кафе в Красновишерске — небезопасный овощной салат.