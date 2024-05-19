Власти Перми заплатят пенсионерке за сломанную руку

При определении размера компенсации морального вреда судом учтены обстоятельства, при которых истцу был причинен вред, тяжесть перенесенных физических и нравственных страданий, посттравматическую реабилитацию, принимая во внимание требования разумности, справедливости и соразмерности, определил ко взысканию в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. рублей. Также в счет возмещения расходов, связанных с получением травмы, с ответчика взысканы 24 тыс. рублей и в счет возмещения расходов на оплату услуг представителя — 27 тыс. рублей.