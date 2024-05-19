Власти Перми заплатят пенсионерке за сломанную руку

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 06:56
Пожилая пермячка сломала руку по пути из поликлиники. Компенсировать последствия падения 70-летней женщине будут городские власти.
Как рассказали в суде, в феврале прошлого года днем жительница Индустриального района направлялась из поликлиники № 2 на остановку общественного транспорта. На неочищенной от снега и льда дорожке пенсионерка поскользнулась и упала с упором на левую руку.
В результате падения женщина травмировала руку, ей диагностировали закрытый перелом дистального метаэпифиза лучевой кости, шиловидного отростка локтевой кости слева со смещением. Пострадавшая лечила перелом полтора месяца и до настоящего времени испытывает боли на месте травмы.
Проанализировав представленные доказательства, суд пришел к выводу, что ответственность за ненадлежащее содержание объекта озеленения должна быть возложена на МКУ «Содержание объектов благоустройства», как правопреемника МКУ «Благоустройство Индустриального района». Учреждением не была обеспечена в достаточной степени безопасность пешеходов, не устранена в достаточной степени образовавшаяся наледь тротуара, устранена его скользкость.
При определении размера компенсации морального вреда судом учтены обстоятельства, при которых истцу был причинен вред, тяжесть перенесенных физических и нравственных страданий, посттравматическую реабилитацию, принимая во внимание требования разумности, справедливости и соразмерности, определил ко взысканию в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. рублей. Также в счет возмещения расходов, связанных с получением травмы, с ответчика взысканы 24 тыс. рублей и в счет возмещения расходов на оплату услуг представителя — 27 тыс. рублей.
Ответчик не согласился с принятым решением. Юристы МКУ направили в суд апелляционную жалобу.