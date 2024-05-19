Завтра в пермских квартирах отключат тепло и горячую воду

Первыми ощутят на себе отсутствие горячей воды в квартирах жители Кировского и Орджоникидзевского районов, микрорайона Кондратово — здесь опрессовки начнутся 20 мая. 21 мая гидравлические испытания стартуют уже и в центре Перми, и в Индустриальном районе. Полный список адресов можно посмотреть здесь.