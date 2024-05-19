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Завтра в пермских квартирах отключат тепло и горячую воду

Завтра в пермских квартирах отключат тепло и горячую воду

19 мая 2024, 12:52
Фото: 1MI
В Перми официально завершился отопительный сезон и начинаются «опрессовки».

Отопительный период 2023–2024 годов в городе Перми официально завершается с 20 мая, неделей ранее его окончание было передвинуто. Новые сроки утвердила администрация краевой столицы из-за холодной погоды — в ночные часы в городе наблюдаются заморозки до минус 2 градусов.

Также уже завтра, сообщают в «Т Плюс», начинаются ежегодные проверки теплосетей на прочность и плотность. Мероприятия по профилактике трубопроводов начинаются сразу в нескольких районах Перми. Всего в Перми будет проверено 2056 км теплосетей.

Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Они должны уведомить всех жильцов, разместить объявления в подъездах.

В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в управляющую компанию.

Первыми ощутят на себе отсутствие горячей воды в квартирах жители Кировского и Орджоникидзевского районов, микрорайона Кондратово — здесь опрессовки начнутся 20 мая. 21 мая гидравлические испытания стартуют уже и в центре Перми, и в Индустриальном районе. Полный список адресов можно посмотреть здесь.

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