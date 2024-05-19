Завтра в центре Перми для санации водовода перекроют улицы. Показываем схему

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
С 8 утра 20 мая до полуночи 31 мая в Перми будет временно прекращено движение всех видов транспорта по улице Монастырской в районе дома 115, сообщает сегодня региональный минтранс.
Сквозного проезда не будет. Также, с 8 утра 20 мая до полуночи 22 июня будет организовано движение по одной полосе (нечётной) по улице Монастырской на участке от ул. Крисанова до ул. Толмачёва.
Как сообщили в ГКУ Центр безопасности дорожного движения Пермского края, ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по санации ЦПП водовода №9 по улице Монастырской от ул. Крисанова до здания НС Западная. Перекрытие участков будет осуществляться поэтапно с обеспечением доступа ко всем жилым домам в этом районе.
Объезд возможен через соседние улицы.
Просим автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок