Завтра в центре Перми для санации водовода перекроют улицы. Показываем схему

Как сообщили в ГКУ Центр безопасности дорожного движения Пермского края, ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по санации ЦПП водовода №9 по улице Монастырской от ул. Крисанова до здания НС Западная. Перекрытие участков будет осуществляться поэтапно с обеспечением доступа ко всем жилым домам в этом районе.