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Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

Завтра в центре Перми для санации водовода перекроют улицы. Показываем схему

Завтра в центре Перми для санации водовода перекроют улицы. Показываем схему

19 мая 2024, 10:42
Фото: 1MI
Движение транспорта будет изменено на десять дней.

С 8 утра 20 мая до полуночи 31 мая в Перми будет временно прекращено движение всех видов транспорта по улице Монастырской в районе дома 115, сообщает сегодня региональный минтранс.

Сквозного проезда не будет. Также, с 8 утра 20 мая до полуночи 22 июня будет организовано движение по одной полосе (нечётной) по улице Монастырской на участке от ул. Крисанова до ул. Толмачёва.

Как сообщили в ГКУ Центр безопасности дорожного движения Пермского края, ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по санации ЦПП водовода №9 по улице Монастырской от ул. Крисанова до здания НС Западная. Перекрытие участков будет осуществляться поэтапно с обеспечением доступа ко всем жилым домам в этом районе.

Объезд возможен через соседние улицы.

Просим автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок

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