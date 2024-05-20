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Известная актриса Светлана Немоляева попала в больницу с коронавирусом

Актриса Светлана Немоляева попала в больницу с коронавирусом

20 мая 2024, 13:20
Фото: mayakovsky.ru

Известная актриса Светлана Немоляева попала в больницу с коронавирусом

Театр имени Маяковского перенес спектакль с ее участием.

Известная актриса театра и кино, 87-летняя Светлана Немоляева попала в больницу с диагнозом «коронавирус». Как сообщает Telegram-канал Mash, женщина находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.

По данным СМИ, Немоляеву положили в инфекционное отделение одной из столичных больниц. При проведении компьютерной томографии значительных изменений в легких не было выявлено значительных изменений. Однако показатели насыщения кислородом указывают на признаки дыхательной недостаточности, и тест на COVID-19 — положительный.

Вчера, 19 мая, Светлана Немоляева должна была играть в театре Маяковского в спектакле «Бешеные деньги» (16+). Из-за госпитализации актрисы его перенесли на 1 июля текущего года. Одной из знаковых ролей Светланы Немоляевой является роль Ольги Рыжовой в комедии «Служебный роман» (6+).

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#Общество#Коронавирус#Кино#Театр
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