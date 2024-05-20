Актриса Светлана Немоляева попала в больницу с коронавирусом

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Известная актриса театра и кино, 87-летняя Светлана Немоляева попала в больницу с диагнозом «коронавирус». Как сообщает Telegram-канал Mash, женщина находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.
По данным СМИ, Немоляеву положили в инфекционное отделение одной из столичных больниц. При проведении компьютерной томографии значительных изменений в легких не было выявлено значительных изменений. Однако показатели насыщения кислородом указывают на признаки дыхательной недостаточности, и тест на COVID-19 — положительный.
Вчера, 19 мая, Светлана Немоляева должна была играть в театре Маяковского в спектакле «Бешеные деньги» (16+). Из-за госпитализации актрисы его перенесли на 1 июля текущего года. Одной из знаковых ролей Светланы Немоляевой является роль Ольги Рыжовой в комедии «Служебный роман» (6+).