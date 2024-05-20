Актриса Светлана Немоляева попала в больницу с коронавирусом

По данным СМИ, Немоляеву положили в инфекционное отделение одной из столичных больниц. При проведении компьютерной томографии значительных изменений в легких не было выявлено значительных изменений. Однако показатели насыщения кислородом указывают на признаки дыхательной недостаточности, и тест на COVID-19 — положительный.