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Updated Сегодня, 09:08

«Азот» подписал договор о сотрудничестве с Березниковским строительным техникумом

«Азот» подписал договор о сотрудничестве с Березниковским строительным техникумом

20 мая 2024, 09:05
Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“»
Филиал сотрудничает с учебными заведениями региона уже не первый год.

Филиал «Азот» АО «ОХК „Уралхим“» и Березниковский строительный техникум (БСТ) подписали договор о сотрудничестве с целью содействия подготовке студентов по востребованным на производстве профессиям и специальностям.

Договор позволит расширить формат сотрудничества БСТ и предприятия. Теперь, помимо практики, для студентов и педагогов техникума будут организованы профориентационные экскурсии в «Азот» и в музей филиала. Студенты, преподаватели и мастера производственного обучения смогут проходить стажировку на предприятии по своему профилю. С учениками, показывающими высокие знания, будут заключаться договора о целевом обучении.

Кроме того, филиал «Азот» будет направлять своих экспертов на квалификационные и демонстрационные экзамены в техникум, а также участвовать в дополнительных профориентационных мероприятиях.

Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“»

Иван Долгополов, директор ГБПОУ «Березниковский строительный техникум»:

— Подписание соглашения с таким крупным предприятием, как «Азот», — это значимое событие для нашего учебного заведения. Мы рассчитываем, что специалисты предприятия помогут нам актуализировать наш образовательный процесс и значительно усилят его, укрепив материально-техническую базу.

Ольга Евтина, заместитель директора по персоналу и социальной политике филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“»:

— Заключив договор с БСТ, филиал «Азот» расширил круг учебных заведений-партнеров. У выпускников техникума появилась возможность познакомиться с производством, а после окончания учебы связать свою жизнь с работой на крупном промышленном предприятии в родном городе.

Филиал «Азот» сотрудничает с учебными заведениями Пермского края уже не первый год. Подобные договоры о сотрудничестве уже заключены с Березниковским политехническим техникумом, Соликамским горно-химическим техникумом и филиалом Пермского национального исследовательского политехнического университета в Березниках.

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