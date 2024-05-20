«Азот» подписал договор о сотрудничестве с Березниковским строительным техникумом

Договор позволит расширить формат сотрудничества БСТ и предприятия. Теперь, помимо практики, для студентов и педагогов техникума будут организованы профориентационные экскурсии в «Азот» и в музей филиала. Студенты, преподаватели и мастера производственного обучения смогут проходить стажировку на предприятии по своему профилю. С учениками, показывающими высокие знания, будут заключаться договора о целевом обучении.