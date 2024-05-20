Больница в Прикамье взыскала с бывшего врача 250 тысяч рублей за смерть пациента

В ходе гражданского процесса было установлено, что хоть ответчик и был ранее признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», в его действиях не было прямого умысла, и ущерб учреждению был нанесен неумышленно. Исходя из этого, а также учитывая материальное положение ответчика, суд счел возможным взыскать с него порядка 250 тыс. рублей.