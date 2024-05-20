Больница в Прикамье взыскала с бывшего врача 250 тысяч рублей за смерть пациента

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:02
Бывший врач из Верещагино заплатил более 250 тыс. рублей за смерть пациента. Подробности сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.
Более 25 лет мужчина проработал врачом в отделении анестезиологии и реанимации Верещагинской центральной районной больницы, но наработанный стаж не помог избежать фатальной ошибки. В одно из дежурств в приемный покой был доставлен пострадавший в автоаварии гражданин, которому срочно требовалась медицинская помощь. При подготовке пациента к операции, медик допустил дефект техники интубации трахеи, который привел к смерти больного.
Из-за непрофессиональных действий сотрудника больнице пришлось выплатить родственникам погибшего по решению суда компенсацию морального вреда в размере 3 млн. рублей. Впоследствии больница обратилась в суд с требованием к врачу выплатить материальный ущерб, понесенный учреждением.
В ходе гражданского процесса было установлено, что хоть ответчик и был ранее признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», в его действиях не было прямого умысла, и ущерб учреждению был нанесен неумышленно. Исходя из этого, а также учитывая материальное положение ответчика, суд счел возможным взыскать с него порядка 250 тыс. рублей.
Решение суда поступило на исполнение в отделение судебных приставов. Мужчина не стал сразу выплачивать задолженность, поэтому к нему применили штрафную санкцию в виде исполнительского сбора, составившего более 17 тыс. рублей, и обратили взыскание на доходы гражданина. После того, как было произведено несколько удержаний, должник изыскал всю оставшуюся сумму и полностью исполнил свои финансовые обязательства перед взыскателем.