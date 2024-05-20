Дмитрий Махонин премировал сотрудницу ФСИН, потерявшую в ходе парада туфлю

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с сотрудницей ГУ ФСИН по Пермскому краю Екатериной Хлебниковой. Она стала известна в результате происшествия на параде в честь Дня Победы, отмечает глава региона в своем телеграмм-канале.
«Многих жителей Прикамья впечатлила история Екатерины Хлебниковой. Она потеряла туфлю во время прохождения сотрудников ГУ ФСИН по Пермскому краю на параде в честь Дня Победы, но не подвела коллег и не нарушила строй. — пишет далее Дмитрий Махонин. — Восхищен стойкостью и самоотверженностью Екатерины! Такой профессионализм — пример для всех нас».
Губернатор поблагодарил Екатерину за службу и вручил ей билеты на спектакль «Золушка» в Театр оперы и балета за преданность своему делу и коллективу.
Туфлю девушку потеряла на Октябрьской площади из-за коллеги, которая шла позади нее. По словам Хлебниковой, это произошло около трибун. «Туфли не были велики. Просто как только мы пошли торжественным маршем, мне на ногу наступила сзади идущая девушка. Это произошло около трибун. На туфлях была резинка, а под ней (как раз чтобы такого не произошло) ещё несколько витков скотча. Но, видимо, сзади идущая коллега так хорошо чеканила шаг, что это не помогло», рассказала сотрудница исполнительного органа власти.
Майору внутренней службы не подала виду и пошла дальше, чтобы не нарушать строй. Подобрал туфлю 12-летний сын знакомой коллеги Екатерины. Обувь была отдана ее владелице.