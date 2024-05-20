Дмитрий Махонин премировал сотрудницу ФСИН, потерявшую в ходе парада туфлю

Туфлю девушку потеряла на Октябрьской площади из-за коллеги, которая шла позади нее. По словам Хлебниковой, это произошло около трибун. «Туфли не были велики. Просто как только мы пошли торжественным маршем, мне на ногу наступила сзади идущая девушка. Это произошло около трибун. На туфлях была резинка, а под ней (как раз чтобы такого не произошло) ещё несколько витков скотча. Но, видимо, сзади идущая коллега так хорошо чеканила шаг, что это не помогло», рассказала сотрудница исполнительного органа власти.