Должники за тепло и горячую воду в Перми лишились своих «Форда» и «Опеля»

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
В Индустриальном и Мотовилихинском районах Перми сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю при содействии работников Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» наложили арест на автомобили недобросовестных плательщиков — «Форд Фокус» и «Опель Астра». Машины были эвакуированы на спецстоянку. Чтобы их вернуть, хозяевам необходимо будет погасить долги за отопление и ГВС, оплатить исполнительский сбор и компенсировать расходы на эвакуацию.
В Пермском крае реализуются новые методы поиска имущества неплательщиков, которые демонстрируют высокую результативность. Прятать автомобиль в соседнем дворе или у знакомых теперь бесполезно — поиск ведется и на стоянках торговых центров, на улицах городов и региональных трассах.
В Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают клиентам о том, что весна — оптимальный период для погашения долгов. «Сейчас проходит акция „Весна — тают пени!“, в рамках которой можно списать пени, накопившиеся к основной сумме долга. Для этого необходимо оплатить „тепловую“ квитанцию за апрель и погасить долг за отопление и ГВС до 31 мая 2024 года. Участие в акции — это не только возможность избежать ареста имущества и оплаты дополнительных расходов, но и избавление от долгов с выгодой», — говорит директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Екатерина Бикаева.
Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» и Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю проводят совместную информационную кампанию. Ее задача — стимулировать должников к погашению долгов, а также информирование жителей Прикамья о важности соблюдения платежной дисциплины. При новых методах обнаружения собственности должников своевременное погашение долга — это способ сохранить свое имущество.