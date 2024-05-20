properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:20

Published Сегодня, 15:20

Modified Сегодня, 15:21

Updated Сегодня, 15:21

Должники за тепло и горячую воду в Перми лишились своих «Форда» и «Опеля»

Должники за тепло и горячую воду в Перми лишились своих «Форда» и «Опеля»

20 мая 2024, 15:20
Фото: Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»
В Перми состоялись очередные рейды по должникам за тепло и горячую воду.

В Индустриальном и Мотовилихинском районах Перми сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю при содействии работников Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» наложили арест на автомобили недобросовестных плательщиков — «Форд Фокус» и «Опель Астра». Машины были эвакуированы на спецстоянку. Чтобы их вернуть, хозяевам необходимо будет погасить долги за отопление и ГВС, оплатить исполнительский сбор и компенсировать расходы на эвакуацию.

В Пермском крае реализуются новые методы поиска имущества неплательщиков, которые демонстрируют высокую результативность. Прятать автомобиль в соседнем дворе или у знакомых теперь бесполезно — поиск ведется и на стоянках торговых центров, на улицах городов и региональных трассах.

В Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают клиентам о том, что весна — оптимальный период для погашения долгов. «Сейчас проходит акция „Весна — тают пени!“, в рамках которой можно списать пени, накопившиеся к основной сумме долга. Для этого необходимо оплатить „тепловую“ квитанцию за апрель и погасить долг за отопление и ГВС до 31 мая 2024 года. Участие в акции — это не только возможность избежать ареста имущества и оплаты дополнительных расходов, но и избавление от долгов с выгодой», — говорит директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Екатерина Бикаева.

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» и Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю проводят совместную информационную кампанию. Ее задача — стимулировать должников к погашению долгов, а также информирование жителей Прикамья о важности соблюдения платежной дисциплины. При новых методах обнаружения собственности должников своевременное погашение долга — это способ сохранить свое имущество.

#Новости компаний#Экономика
Подпишитесь
Экс-начальнику колонии для силовиков в Чусовом продлили арест в СИЗО
Сегодня, 11:10
Горы и леса: пять пеших маршрутов для туристов в Пермском крае и у соседей
Сегодня, 09:46
Власти Перми открывают еще две плоскостные парковки
Сегодня, 11:13
Парк Горького высказал готовность снести некоторые некапитальные здания
Сегодня, 11:37
За четыре месяца 2024 года смертность в Перми выросла на 5%
Сегодня, 09:59
"