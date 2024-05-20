Должники за тепло и горячую воду в Перми лишились своих «Форда» и «Опеля»

В Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают клиентам о том, что весна — оптимальный период для погашения долгов. «Сейчас проходит акция „Весна — тают пени!“, в рамках которой можно списать пени, накопившиеся к основной сумме долга. Для этого необходимо оплатить „тепловую“ квитанцию за апрель и погасить долг за отопление и ГВС до 31 мая 2024 года. Участие в акции — это не только возможность избежать ареста имущества и оплаты дополнительных расходов, но и избавление от долгов с выгодой», — говорит директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Екатерина Бикаева.