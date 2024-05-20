Экс-начальнику колонии для силовиков в Чусовом продлили арест в СИЗО

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Published Сегодня, 11:10
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Сегодня, 20 мая, Пермский краевой суд отказал бывшему начальнику исправительной колонии №37 строгого режима Илье Асламову в удовлетворении жалобы на продление ареста в СИЗО, рассказали журналисту Properm.ru в пресс-службе инстанции.
Адвокаты обвиняемого во взятках просили суд назначить не связанную с лишением свободы меру пресечения: домашний арест, залог или ограничение определенных действий.
Следствие СУ СКР ходатайствовало о продлении срока меры пресечения на два месяца, то есть до 18 июля, в целом — на время расследования на срок до четырех месяцев. Асламова задержали 18 марта сотрудники Росгвардии, ФСБ и СКР на территории колонии и этапировали в Пермь. Суд в итоге продлил Асламову арест в СИЗО до трех месяцев и 29 дней. В результате суд определил, что он останется под стражей до 17 июля.
Свердловский районный суд неделю назад частично удовлетворил ходатайство следствия и оставил под арестом Илью Асламова и предпринимателя Олега Попова. Первому было предъявлено обвинение в покушении на получение взятки (ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 290), а второму — в передаче взятки (ст. 291.1 УК РФ). Попов — владелец предприятий «Трейдуниверсал» и «Кедр», поставлявших в ИК-35 и ИК-37 пиломатериалы. Он был задержан вместе с Асламовым. Попов также направил жалобу на продление срока ареста, ее рассмотрят сегодня вечером.
Впоследствии в СИЗО 5 апреля был отправлен еще один соучастник — бывший замначальника ИК-37 Андрей Шварев.
Предъявленное всем троим обвинение основано на первоначальном заявлении осужденного на 18 лет за убийство и покушение на убийство Руслана Алиева, отбывавшего срок в ИК-37. Сейчас он переведен в колонию за территорией Пермского края. Алиев с 2022 года сообщал в видеообращениях о незаконных действиях руководства колонии, писал жалобы в следственные органы.
По словам осужденного, с того момента, как он был этапирован для исполнения наказания в ИК-37, его принуждали отдавать свои деньги и покупать дорогостоящие товары — как на нужды колонии, так и лично для руководства. Алиева просили за свой счет отремонтировать хоздвор учреждения, а потом — оборудовать и содержать на территории ИК-37 кафе в котором осужденные и сотрудники могли питаться за свой счет. Как заявлял следствию Алиев, приемы вышестоящего руководства в кафе ему приходилось устраивать также за свой счет. Указания об этом давались Асламовым, средства переводились через счета предпринимателя Попова.
Кроме того, из материалов дела известно, что Шварев передал осужденному Алиеву телефон. Это произошло после того, как проверяющие колонию сотрудники собственной безопасности ФСИН узнали, что тот делает звонки, связанные с организацией работы кафе по разрешенной в колонии связи — проводному телефону, которым дозволено пользоваться осужденным. Но, как стало известно по оперативной информации, Алиев использовал его не только для организации работы точки общепита. Используя возможность выхода в интернет он переводил деньги — с участием супруги — как оплачивая нужды колонии, так и лично для руководства ИК-37. Размеры переводов колебались от тысячи до 150 тыс. рублей.
Асламов руководит ИК-37 для осужденных силовиков с 2021 года, до 2017 года он возглавлял ИК-10, находящуюся также в Чусовском районе. Между тем, как он покинул пост начальника ИК-10 и возглавил ИК-37, обвиняемый уходил из УИС на пенсию и возглавлял парк «Ермак». Андрей Шварев уволился по собственному желанию с поста замначальника колонии прошлым летом и отправился служить в зоне СВО во внутренних войсках ДНР. Руководство части ходатайствовало о приостановлении расследования в отношении Шварева для того, чтобы он продолжил службу. Следствием ему в этом было отказано.