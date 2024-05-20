Экс-начальнику колонии для силовиков в Чусовом продлили арест в СИЗО

По словам осужденного, с того момента, как он был этапирован для исполнения наказания в ИК-37, его принуждали отдавать свои деньги и покупать дорогостоящие товары — как на нужды колонии, так и лично для руководства. Алиева просили за свой счет отремонтировать хоздвор учреждения, а потом — оборудовать и содержать на территории ИК-37 кафе в котором осужденные и сотрудники могли питаться за свой счет. Как заявлял следствию Алиев, приемы вышестоящего руководства в кафе ему приходилось устраивать также за свой счет. Указания об этом давались Асламовым, средства переводились через счета предпринимателя Попова.