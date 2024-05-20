Глава сельского поселения в Осинском районе осуждена за превышение полномочий

Установлено, что 24 августа 2015 года бывшая чиновница, являясь главой органа местного самоуправления, находясь на подведомственной ей территории Осинского района, превысила должностные полномочия. Она без фактического выезда на место осмотра заверила своей подписью и оттиском печати администрации сельского поселения акт осмотра объектов капитального строительства. На основании подписанного подсудимой документа, представители коммерческой организации из Перми ввели недостроенные объекты в эксплуатацию, зарегистрировав право собственности.