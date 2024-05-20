Глава сельского поселения в Осинском районе осуждена за превышение полномочий

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Бывшая глава сельского поселения из Осинского района признана виновной в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба краевого СУ СКР по Пермскому краю.
Установлено, что 24 августа 2015 года бывшая чиновница, являясь главой органа местного самоуправления, находясь на подведомственной ей территории Осинского района, превысила должностные полномочия. Она без фактического выезда на место осмотра заверила своей подписью и оттиском печати администрации сельского поселения акт осмотра объектов капитального строительства. На основании подписанного подсудимой документа, представители коммерческой организации из Перми ввели недостроенные объекты в эксплуатацию, зарегистрировав право собственности.
Помимо этого, 30 декабря 2015 года между администрацией сельского поселения, в лице подсудимой, и представителями коммерческой организацией из Перми был незаконно заключен договор купли-продажи земельного участка на территории Осинского района без проведения торгов и по заниженной стоимости.
Судя по материалам суда, речь идет о бывшей главе Горского сельского поселения Светлане Карташовой.
Собранные Осинским МСО СУ СК России по Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жительницы Осинского городского округа, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ.
Приговором суда осужденной назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.