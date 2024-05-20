Горы и леса: пять пеших маршрутов для туристов в Пермском крае и у соседей

Путешествие от Перми до Колпаков и обратно займет примерно сутки. Из столицы Прикамья на автомобиле отправляйтесь мимо городов Чусовой и Горнозаводск до поселка Промысла. В нем нужно свернуть на проселочную дорогу, ведущую на север — к деревне Медведка, уточняет портал «Ураловед». Расстояние от перекрестка до горы составляет 6 км. Колпаки видно с дороги за несколько километров, дорога идет по западному склону горы, а тропа на гору начинается справа от дороги.