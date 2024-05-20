Горы и леса: пять пеших маршрутов для туристов в Пермском крае и у соседей

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
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Updated Сегодня, 09:48
Вершина находится в Красновишерском районе Пермского края, на территории Северного Урала. Шудья-Пендыш возвышается над уровнем моря на 1 050 метров. Название горы состоит из наименований двух рек — Шудья и Пендышка. С вершины горы открываются виды на тайгу и другие горы — Главный Уральский хребет, плато Кваркуш, Тулымский хребет и Помяненный камень.
Съездить к горе Шудья-Пендыш можно в выходные. Туры выходного дня часто начинаются в пятницу поздним вечером, а уже в понедельник рано утром вы вернетесь в столицу Прикамья. Пешая часть маршрута длится 16 км.
Высота горы Качканар — 878 м. На ней находится бывший буддийский комплекс, а также буддийские священные ступы, построенные монахами общины «Шедруб Линг». На вершине горы расположена статуя Будды. Расстояние от Перми до Качканара на машине — 268 км.
Чтобы подняться на Качканар, специальная физическая подготовка не нужна. Путь до вершины займет около трех часов. Но это того стоит, ведь с горы открывается прекрасный вид на кажущиеся бескрайними лесами, хребет Басеги и каменные вершины.
Гора Колпаки — это скальная гряда, состоящая из останцев разной высоты, расположенных друг за другом. Свое название она получила из-за формы останцев. Высота массива — 614 м. До Колпаков можно добраться от поселка Косья или поселка Промысла.
Путешествие от Перми до Колпаков и обратно займет примерно сутки. Из столицы Прикамья на автомобиле отправляйтесь мимо городов Чусовой и Горнозаводск до поселка Промысла. В нем нужно свернуть на проселочную дорогу, ведущую на север — к деревне Медведка, уточняет портал «Ураловед». Расстояние от перекрестка до горы составляет 6 км. Колпаки видно с дороги за несколько километров, дорога идет по западному склону горы, а тропа на гору начинается справа от дороги.
Интересный факт: на смотровой площадке Колпаков снималась одна из сцен документального историко-географического фильма Алексея Иванова и Леонида Парфенова «Хребет России» (0+). Проект вышел весной 2010 года. Скальный гребень горы наглядно показывает границу Европы и Азии. Кстати говоря, по пути к Колпакам можно посетить эту стелу, предлагают в турфирмах.
Помяненный камень находится на севере Пермского края, в Красновишерском районе. Его можно увидеть во время тура выходного дня. Туроператоры подчеркивают хорошую доступность гор, зимой дорога к ним расчищается, и доехать можно на автомобиле. Однако пешая часть маршрута займет 18 км. Сам камень возвышается на 780 м над уровнем моря.
С Помяненным камнем связана красивая легенда. Согласно поверью, это шаман, который превратился в камень после того, как его единственная дочь-красавица Вишера превратилась в реку, увидев драку двух богатырей — Полюда и Ветлана.
«Басеги» находится на расстоянии 260 км от Перми. Путешествие к нему в компании организованной тургруппы продлится два дня. Время пешего подъема, в зависимости от маршрута, — 4-8 часов.
В заповеднике остался нетронутый уголок природы. Здесь можно увидеть росомаху, ястреба, выдру и норку, а также горные луга, тайгу и чистые реки. В дорогу с собой необходимо взять репелленты от клещей и других насекомых, так как в тайге они могут свирепо атаковать.
В заповедник пускают только организованные тургруппы в ограниченном количестве. Сотрудники «Басеги» просят посетителей брать с собой детей не младше семи лет.