Известный пермский следователь Михаил Юлдашев уволился из СКР

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 05:57
Старший следователь третьего следственного управления ГСУ СКР Михаил Юлдашев ушел в отставку в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщило издание «Ъ-Прикамье» со ссылкой на свой источник.
Долгие годы Юлдашев трудился в органах предварительного следствия. В течение последних нескольких лет он вел несколько громких дел: в отношении бывшего главы Росимущества Леонида Ли, в отношении группы бывших руководителей ФГУП «Машиностроительный завод имени Дзержинского», а также дело о гибели людей в мини-отеле «Карамель».
Как указывают источники, на данный момент мужчина находится на заслуженном отдыхе.