Известный пермский следователь Михаил Юлдашев уволился из СКР

Долгие годы Юлдашев трудился в органах предварительного следствия. В течение последних нескольких лет он вел несколько громких дел: в отношении бывшего главы Росимущества Леонида Ли, в отношении группы бывших руководителей ФГУП «Машиностроительный завод имени Дзержинского», а также дело о гибели людей в мини-отеле «Карамель».