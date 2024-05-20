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Известный пермский следователь Михаил Юлдашев уволился из СКР

Известный пермский следователь Михаил Юлдашев уволился из СКР

20 мая 2024, 05:57
Фото: 1MI
В последние годы мужчина вел громкие дела, в числе которых дело о гибели в мини-отеле «Карамель».

Старший следователь третьего следственного управления ГСУ СКР Михаил Юлдашев ушел в отставку в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщило издание «Ъ-Прикамье» со ссылкой на свой источник.

Долгие годы Юлдашев трудился в органах предварительного следствия. В течение последних нескольких лет он вел несколько громких дел: в отношении бывшего главы Росимущества Леонида Ли, в отношении группы бывших руководителей ФГУП «Машиностроительный завод имени Дзержинского», а также дело о гибели людей в мини-отеле «Карамель».

Как указывают источники, на данный момент мужчина находится на заслуженном отдыхе.

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#Пермь#Отставка#Следователь#Юлдашев#ГСУ СКР#Предварительное следствие#Мини-отель «Карамель»
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