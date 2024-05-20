Лучше, чем в центре! Рассказываем о преимуществах жизни в отдаленных районах

Новостройки в отдаленных районах разбирают быстро. При современном уровне жизни преимущественным при выборе жилья становятся такие факторы как безопасность, тишина, чистый воздух, наличие школы/садика/поликлиники. А расстояния уже не имеют большого значения. Потому что транспортная доступность растет с каждым днем: новые дороги, новые развязки позволяют добраться от дома до центра за 15-20 минут. И даже на автобусе благодаря выделенным полосам для общественного транспорта, обновлению парка, жесткому расписанию теперь из Кировского района ехать ничуть не дольше, чем из любого другого спального района Перми. Введение наземного метро уменьшило время в пути от микрорайона Молодежный до центра города до 15-20 минут. А строящаяся трасса ТР-53 намного сократит путь и до отдаленных уголков Мотовилихи и Орджоникидзевского района.