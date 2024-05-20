Лучше, чем в центре! Рассказываем о преимуществах жизни в отдаленных районах

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Первое и главное преимущество — тишина. В центре децибелы зашкаливают. По словам жителя Кировского района (одной из новостроек на улице Каховская) Вячеслава, он долго не мог поверить, что по ночам можно спать в тишине, без шума машин, трамваев, света фонарей, рева мотоциклов, криков пьяных компаний.
«У нас тишина, — рассказал он Properm.ru, — а по ночам не только тихо, но и темно. Кругом лес, никаких шумных автомагистралей, хотя они все рядом. Рядом, но не под окнами моей спальни. Мне даже шторы блэкаут не пришлось покупать, потому что достаточно темно. Темно и тихо, что еще нужно ночью? В центре нигде нет таких условий».
Еще один огромный плюс — свежий воздух, сосны, река. Всё в шаговой доступности у Вячеслава, всё рядом. «В нашем районе не только лес есть, но и просторные, благоустроенные парки и скверы. Вы представляете, как здорово здесь будет гулять с коляской, когда у меня появится ребенок?» — мечтает Вячеслав.
Для семей с детьми близость реки, удобная инфраструктура новых микрорайонов особенно подходит. Здесь продуман комфорт до мелочей: широкие лифты, пандусы, тротуары, детские и спортивные площадки, планировки квартир.
Отсюда не надо никуда уезжать, чтобы погулять по лесу или парку. Это жителям центра необходимо выбираться на выходные с семьей в сосновый бор на другом берегу или в переполненный Черняевский лес. А в пешей доступности от, например, строящегося дома по ул. Магистральная, 98Б в Кировском районе находится большой парк «Счастье есть», который выходит прямо на берег Камы.
Рядом с домом на ул. Белозерская, 26, который строят в микрорайоне Домостроительный Орджоникидзевского района, — два огромных благоустроенных сквера, а в нескольких минутах ходьбы — прекрасно оборудованный пляж КамГЭС.
Образовательная, медицинская, спортивная инфраструктура тоже есть. И порой даже круче, чем в центре. Школы просторнее, у детских садиков территории больше, всё игровое оборудование новое, современное, безопасное. В Орджоникидзевском районе на ул. Веденеева находится отличная инженерная школа. Строящийся новый дом на ул. Косякова, 15а — всего в паре остановок от нее.
Сетевой ритейл хорошо постарался, чтобы покупатели не поучаствовали разницы в ассортименте, ценах и сервисе, посещая любой из их магазинов вне зависимости от его местоположения. А в магазинах «у дома» многих покупателей знают лично и обслуживают как родных.
Пермский муниципальный округ тоже активно застраивается, при этом не страдает от отсутствия школ, садиков, поликлиник. У жителей Кондратово, Култаево, Фролах и других поселений есть всё, что есть в центре, плюс свежий воздух, безопасность для детей, которым есть, где гулять, кататься на велосипедах. Уровень развития сферы услуг сейчас высокий, везде есть и салоны красоты, и отделения маркетплейсов, и кружки с секциями для детей, и фитнес для взрослых.
Новостройки в отдаленных районах разбирают быстро. При современном уровне жизни преимущественным при выборе жилья становятся такие факторы как безопасность, тишина, чистый воздух, наличие школы/садика/поликлиники. А расстояния уже не имеют большого значения. Потому что транспортная доступность растет с каждым днем: новые дороги, новые развязки позволяют добраться от дома до центра за 15-20 минут. И даже на автобусе благодаря выделенным полосам для общественного транспорта, обновлению парка, жесткому расписанию теперь из Кировского района ехать ничуть не дольше, чем из любого другого спального района Перми. Введение наземного метро уменьшило время в пути от микрорайона Молодежный до центра города до 15-20 минут. А строящаяся трасса ТР-53 намного сократит путь и до отдаленных уголков Мотовилихи и Орджоникидзевского района.
Из популярной нынче у молодежи деревни Кондратово добраться до центра краевой столицы можно добраться всего за 20 минут. И понятно, почему деревня активно застраивается, уже стартовали продажи III очереди жилого комплекса «Ближе» от ПЗСП.
Вячеслав, счастливый обладатель просторной квартиры от ПЗСП на улице Каховской, вспоминает, что даже не раздумывал, когда услышал, сколько заплатит за будущее жилье. «Ну дешевле же намного. И да, за такие деньги в центре новостройку я не найду, — говорит пермяк. — Максимум хрущевочку убитую, если аналогичную площадь брать».
Цены на квартиры в новостройках в центре и в «отдаленных» районах Перми отличаются разительно. В центре и земля дорогая, и строить негде, и с парковками серьезные проблемы, поэтому приходится подземные паркинги делать, а на них места за отдельные немалые деньги продавать.
Новая однокомнатная квартира в доме на ул. Белозерская, 26 стоит примерно 3 млн рублей, а квартира аналогичной площади в центре не Перми, но, например, Свердловского района — 4,7 млн рублей. В центре Перми такие квартиры в очень редких новостройках будут стоить от 5-6 млн рублей. Получается, что разница составляет — 1,5-1,7 млн рублей, а если брать квартиры большей площади — то значительно больше.
На эти деньги можно купить автомобиль, и спокойно добираться до работы в любую точку города. А еще автомобиль — это новые возможности, путешествия, новый уровень свободы. Квартиры в новостройках чуть подальше от центра — это отличный вариант для комфортной, уютной жизни без переплат, без лишнего шума и стресса.
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