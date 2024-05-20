Назначена дата начала рассмотрения жалобы Центробанка на изъятие акций СМЗ

В апреле Московская биржа направила апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Пермского края, которым он удовлетворил требования прокуратуры об изъятии акций у более чем 2,3 тыс. миноритарных акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод». Ранее биржа выступала против изъятия акций в пользу государства у владельцев, которые приобрели их на организованных торгах. Аналогичную позицию занял и Центробанк, по мнению которого такие акционеры являются законными владельцами ценных бумаг, а их изъятие приведет к подрыву доверия граждан к процедуре биржевых торгов. Торги акциями СМЗ были прекращены в ноябре 2022 года, после того, как предприятие перешло под контроль государства.