Опять снег. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье в будни

Эта неделя, с 20 по 24 мая, в Пермском крае будет теплой, однако в ее середине в регион придут заморозки, местами может выпасть небольшой снег. Средняя суточная температура в начале недели ожидается около климатической нормы, сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я». Однако к концу трудовых будней температура воздуха окажется ниже нормы на 8°. Таким образом, в среднем неделя прогнозируется холоднее нормы на 3,5-4°.