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Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

На этой неделе в Пермском крае ожидаются дожди, снег и заморозки

Опять снег. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье в будни

20 мая 2024, 06:06
Фото: ideogram.ai

На этой неделе в Пермском крае ожидаются дожди, снег и заморозки

Неделя начнется с потепления.

Эта неделя, с 20 по 24 мая, в Пермском крае будет теплой, однако в ее середине в регион придут заморозки, местами может выпасть небольшой снег. Средняя суточная температура в начале недели ожидается около климатической нормы, сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я». Однако к концу трудовых будней температура воздуха окажется ниже нормы на 8°. Таким образом, в среднем неделя прогнозируется холоднее нормы на 3,5-4°.

Погода по дням:

  • 20 мая — малооблачно, без осадков, ночью -1…+4°, в низинах до -3°, днем +17…+22°, ветер юго-западный 3-8 м/с;
  • 21 мая — переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, ночью +4…+9°, днем +15…+20°, на северо-востоке до +14°, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, с порывами до 15 м/с;
  • 22 мая — облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, на севере небольшой дождь, мокрый снег, ночью 0…+5°, днем +8…+13°, ветер северо-западный 5-10 м/с;
  • 23 мая — облачно с прояснениями, местами слабый дождь, небольшой дождь и мокрый снег на севере, температура воздуха ночью -4…+1°, днем +6…+12°, ветер северо-западный 4-9 м/с;
  • 24 мая — облачно с прояснениями, местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег), ночью -4…+1°, днем +6…+12°, ветер северо-западный 4-9 м/с.
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#Регион#Прогноз погоды#Пермь#Погода
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