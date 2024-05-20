Парк Горького высказал готовность снести некоторые некапитальные здания

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Представитель ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» предложил администрации Перми урегулировать судебный спор о сносе шести объектов, которые чиновники считают самовольно установленными. Предложение ответчик озвучил в ходе последнего судебного заседания, сообщает газета «Звезда».
Парк готов на снос некапитальных зданий, срок аренды которых закончится через несколько месяцев. Еще по двум постройкам, которые власти считают самовольно перепланированными, парк готов привести их в соответствие противопожарным и санитарным требованиям до августа-сентября 2024 года. Представители администрации должны рассмотреть эти предложения, сообщает издание.
В марте в арбитражном суде Пермского края начались слушания по иску администрации Свердловского района Перми к парку им. Горького. Администрация требует снести шесть объектов. Согласно заявлению администрации Свердловского района Перми, спорными объектами являются здания двух кафе Casa Mia и «Халва», «Дом Дракулы», гараж площадью в 43,9 кв. м, два здания общественного туалета. По словам судьи объекты являются недвижимыми объектами, поскольку у всех (кроме Casa Mia и «Халва») есть техпаспорта от Центра технической инвентаризации Прикамья.
Осмотр в январе показал, что у кафе Casa Mia и «Халва» технических паспортов не оказалось. У объектов нет технического паспорта, но специалисты районной администрации провели их осмотр и обнаружили признаки капитального строения — в частности, фундамент.
Напомним, что ДЗО требует признать, что парк не имеет права собственности на театральную эстраду и контрольную будку. В рамках второго иска от мэрии Свердловского района требуется признать самовольными постройками и снести кафе «Халва», ресторан Casa Mia и ещё четыре сооружения.
Парк располагается на территории бывшего загородного сада, основанного в 1804 году. Срок аренды ООО «ЦПР» заканчивается в 2029 году, а занимает территорию парка организация с 2001 года. При этом 24% долей в обществе принадлежит Департаменту земельных отношений Перми, остальная часть — бизнесмену Рашиду Габдуллину.