properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 18:32

Published Вчера, 18:32

Modified Вчера, 18:34

Updated Вчера, 18:34

Пермская эспланада — от «Театра-Театра» к соборной мечети гуляем с #Кудабежать

Пермская эспланада — от «Театра-Театра» к соборной мечети гуляем с #Кудабежать

20 мая 2024, 18:32
Фото: 1MI
Пермская эспланада — от «Театра-Театра» к соборной мечети гуляем с #Кудабежать
Пройдемся по пермской городской эспланаде? Она расположена между улицами Ленина (Покровской) и Петропавловской. С одной стороны эспланады находится краевое Законодательное собрание.

С другой — Пермский академический «Театр-Театр». Нам — к нему. Представляете, вот прямо так официально и называется «Театр-Театр»: в два слова и через дефис. В 2008 году это название прописали в уставе учреждения. Тавтологическое сочетание символизирует разнообразие репертуарной политики театра — драматические и пластические спектакли, мюзиклы, рок-оперы, экспериментальные проекты. Потому и «Театр-Театр». Эх, пермскому зрителю можно только позавидовать.

Фото: 1MI

Следующая остановка нашего маршрута — на углу улиц Монастырской и Осинской. Тут расположена первая в городе мечеть — Пермская соборная. Построена она в стиле эклектика. Комбинации разного размера окон, маленькие башенки и устремленный ввысь минарет. А еще она мятного цвета! Ну очень красиво. Строили мечеть на деньги верующих — богатых купцов-мусульман. Мечеть была построена в 1903 году, а с 1939 по 1986 в ней был расположен архив КПСС. Но в 1990-м здесь снова зазвучали молитвы. А мы тем временем вниз по карте — закольцевать маршрут там, где начали, на городской эспланаде.

Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: ≈ 3,1 км
  • Время: 37 минут в среднем темпе
  • Сложность: захочется купить билет в театр
#Видео#Пермь#Внутренний туризм#Региональный туризм#Достопримечательности перми#Достопримечательности
Подпишитесь
Экс-начальнику колонии для силовиков в Чусовом продлили арест в СИЗО
Вчера, 11:10
Горы и леса: пять пеших маршрутов для туристов в Пермском крае и у соседей
Вчера, 09:46
Власти Перми открывают еще две плоскостные парковки
Вчера, 11:13
Парк Горького высказал готовность снести некоторые некапитальные здания
Вчера, 11:37
За четыре месяца 2024 года смертность в Перми выросла на 5%
Вчера, 09:59
"