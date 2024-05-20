Пермская эспланада — от «Театра-Театра» к соборной мечети гуляем с #Кудабежать

Следующая остановка нашего маршрута — на углу улиц Монастырской и Осинской. Тут расположена первая в городе мечеть — Пермская соборная. Построена она в стиле эклектика. Комбинации разного размера окон, маленькие башенки и устремленный ввысь минарет. А еще она мятного цвета! Ну очень красиво. Строили мечеть на деньги верующих — богатых купцов-мусульман. Мечеть была построена в 1903 году, а с 1939 по 1986 в ней был расположен архив КПСС. Но в 1990-м здесь снова зазвучали молитвы. А мы тем временем вниз по карте — закольцевать маршрут там, где начали, на городской эспланаде.