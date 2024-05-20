Пермские инвалиды не могут воспользоваться услугами двух медучреждений в Мотовилихе.

Проверки прошли в ГБУЗ ПК «Городская поликлиника № 7» и ФГБУЗ «Пермский клинический центр Федерального медико-биологического агентства». Основное внимание проверяющих обращено на соответствие требований, предъявляемым к входным группам (лестницы, пандусы, тамбуры). Установлено, что указанные приспособления в полной мере не отвечали нормативам их использования инвалидами, а в некоторых случаях они вообще отсутствовали.