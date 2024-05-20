Пермские инвалиды не могут воспользоваться услугами двух медучреждений в Мотовилихе.

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Прокуратура Мотовилихинского района Перми при участии АНО «Ресурсно-информационный центр „Доступная среда“ провела проверки деятельности двух медучреждений. Проверялась доступность объектов для маломобильных групп населения, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Проверки прошли в ГБУЗ ПК «Городская поликлиника № 7» и ФГБУЗ «Пермский клинический центр Федерального медико-биологического агентства». Основное внимание проверяющих обращено на соответствие требований, предъявляемым к входным группам (лестницы, пандусы, тамбуры). Установлено, что указанные приспособления в полной мере не отвечали нормативам их использования инвалидами, а в некоторых случаях они вообще отсутствовали.
По итогам проверки прокурором руководителям учреждений внесены представления, возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур), которые направлены в мировой суд для рассмотрения по существу.