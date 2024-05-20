Пермский экс-депутат занялся грузоперевозками

По данным портала Rusprofile, ООО «Стройинвест сервис» было основано 13 мая 2024 года. Основной вид деятельности — деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. Помимо этого, компания занимается производством мебели, строительством жилых и нежилых зданий, оптовой продажей топливом, а также деятельностью по складированию и хранению.