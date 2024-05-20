Пермский экс-депутат занялся грузоперевозками

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:13
Updated Сегодня, 03:13
Экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Виктор Скутин учредил компанию ООО «Стройинвест сервис», где ему принадлежит 100%. Компания занимается грузовыми перевозками. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на данные сервиса «СПАРК-Интерфакс». Должность руководителя организации закреплена также за Скутиным.
По данным портала Rusprofile, ООО «Стройинвест сервис» было основано 13 мая 2024 года. Основной вид деятельности — деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. Помимо этого, компания занимается производством мебели, строительством жилых и нежилых зданий, оптовой продажей топливом, а также деятельностью по складированию и хранению.
Родился мужчина 3 сентября 1966 года, в 1988 году окончил Пермское Высшее Командно-Инженерное Училище Ракетных Войск имени Маршала Чуйкова по специальности «Инженер по системам управления летательных аппаратов». С 2006 по 2001 годы Виктор Скутин был депутатом Заксобрания Прикамья I созыва.