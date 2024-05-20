Проект реставрации здания Спиртоочистительного завода в Перми прошёл госэкспертизу

Основан завод был в XIX веке, торжественное открытие Пермского казённого спиртоочистительного завода состоялось 1 января 1895 года. В 1918 году был введен «сухой закон», впоследствии чего предприятие прекратило свою деятельность. Спиртопроизводящая часть завода была закрыта, а оборудование демонтировано, ценные вещи были похищены или сожжены. Производство вновь начало свою работу лишь 1926 году.