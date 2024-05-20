Проект реставрации здания Спиртоочистительного завода в Перми прошёл госэкспертизу

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Published Сегодня, 09:30
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Updated Сегодня, 10:16
Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Завод спиртоочистительный». Об этом ведомство сообщило 16 мая на официальном сайте.
Историческое здание из красного кирпича располагается на ул. Окулова, 73а. Как указывается в проектной документации, техническое состояние фундаментов признано ограничительно-работоспособным, состояние фасадов, дверей и окон — неудовлетворительным, а состояние стенового ограждения — аварийным.
Проектом предлагается провести комплекс мер по восстановлению объекта. Архитектурные решения включают перенос инженерных сетей с фасадов здания, очистка кирпичных стен и цоколя, ремонт ветхих участков кладки и заделка трещин, восстановление контуров проемов, ремонт оконных откосов и четвертей, восстановление штукатурного слоя, реставрация архитектурных элементов. Конструктивные решения — ремонт карнизных узлов, установка огнезащиты деревянных конструкций крыши, ремонт и устройство площадок, крылец и перемычек и др.
Основан завод был в XIX веке, торжественное открытие Пермского казённого спиртоочистительного завода состоялось 1 января 1895 года. В 1918 году был введен «сухой закон», впоследствии чего предприятие прекратило свою деятельность. Спиртопроизводящая часть завода была закрыта, а оборудование демонтировано, ценные вещи были похищены или сожжены. Производство вновь начало свою работу лишь 1926 году.