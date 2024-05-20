Россияне выбирают выпечку с мясом в 2 раза чаще, чем сладкую

Спрос на выпечку меняется в течение года. Осенью и зимой организм тратит больше энергии на поддержание температуры тела — для этого ему нужно больше «топлива». Зимой несладкая выпечка становится почти в 1,5 раза популярнее, чем осенью. Сладкое тоже покупают охотнее: улитки с ванильной начинкой и изюмом, язычки с сахаром, донаты и маффины зимой в 1,7 раза популярнее, чем осенью. В топе — несладкие сытные круассаны на сливочном масле. Всего за прошлую зиму съели почти 2,5 миллиона булочек, пирожков и улиток. Весной на первое место выходит хачапури с сыром и ветчиной, а среди сладкой выпечки лидирует улитка с ванильной начинкой и изюмом.