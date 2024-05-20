Сегодня вокруг Перми начали убирать заросли борщевика

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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В Пермском округе с сегодняшнего дня, с 20 мая, начинается первый этап механической уборки борщевика. Он продлится до 20 июня, сообщает администрация муниципалитета.
Второй этап запланирован на период с 1 июля по 1 августа. Третий этап начнётся 10 августа и продлится до сентября.
В этом сезоне в округе предстоит уничтожить борщевик на площади 85,3 гектара.
Сок борщевика ядовит и представляет угрозу для кожи. Фуранокумарины, содержащиеся в нем, делают кожу более уязвимой для солнечных лучей, что может привести к ожогам при воздействии ультрафиолетового света. Кроме того, сок этого растения является сильным аллергеном и может вызывать различные реакции на коже, слизистых оболочках или внутри организма.
Особую опасность представляет борщевик для детей, которые могут играть в его зарослях, не подозревая о потенциальной опасности.