Сегодня вокруг Перми начали убирать заросли борщевика

Сок борщевика ядовит и представляет угрозу для кожи. Фуранокумарины, содержащиеся в нем, делают кожу более уязвимой для солнечных лучей, что может привести к ожогам при воздействии ультрафиолетового света. Кроме того, сок этого растения является сильным аллергеном и может вызывать различные реакции на коже, слизистых оболочках или внутри организма.