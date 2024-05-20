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Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

Сегодня вокруг Перми начали убирать заросли борщевика

Сегодня вокруг Перми начали убирать заросли борщевика

20 мая 2024, 05:34
Фото: properm.ru
Всего же в Пермском округе планируют уничтожить растение на более чем 85 гектарах

В Пермском округе с сегодняшнего дня, с 20 мая, начинается первый этап механической уборки борщевика. Он продлится до 20 июня, сообщает администрация муниципалитета.

Второй этап запланирован на период с 1 июля по 1 августа. Третий этап начнётся 10 августа и продлится до сентября.

В этом сезоне в округе предстоит уничтожить борщевик на площади 85,3 гектара.

Сок борщевика ядовит и представляет угрозу для кожи. Фуранокумарины, содержащиеся в нем, делают кожу более уязвимой для солнечных лучей, что может привести к ожогам при воздействии ультрафиолетового света. Кроме того, сок этого растения является сильным аллергеном и может вызывать различные реакции на коже, слизистых оболочках или внутри организма.

Особую опасность представляет борщевик для детей, которые могут играть в его зарослях, не подозревая о потенциальной опасности.

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#Общество#Борщевик#Борьба с борщевиком#Пермский округ#Пермский муниципальный округ
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