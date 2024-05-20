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Стал известен подрядчик, который построит дорогу до горы Крестовой в Губахе

Стал известен подрядчик, который построит дорогу до горы Крестовой в Губахе

20 мая 2024, 07:49
Фото: 1MI
Цена контракта составила 644,5 млн рублей.

В Перми стал известен победитель аукциона на право разработки проектной и рабочей документации и строительно-монтажным работам по объекту «Строительство автомобильной дороги к верхнему кластеру Всесезонного курорта „Губаха“ до вершины горы Крестовой с обустройством парковок. Этап II. Этап III». Им стало АО «Уралмостострой». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Стоимость контракта составила 644 млн 561 тыс. рублей. Согласно техническому заданию, протяженность автодороги составит 2,1 км, ширина проезжей части — 2×3,5 м, а ширина обочины — 2 м. Всего дорога будет иметь две полосы с асфальтобетонным покрытием. Строительные работы должны завершиться к 30 ноября 2025 года.

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