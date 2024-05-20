Стал известен подрядчик, который построит дорогу до горы Крестовой в Губахе

В Перми стал известен победитель аукциона на право разработки проектной и рабочей документации и строительно-монтажным работам по объекту «Строительство автомобильной дороги к верхнему кластеру Всесезонного курорта „Губаха“ до вершины горы Крестовой с обустройством парковок. Этап II. Этап III». Им стало АО «Уралмостострой». Информация об этом появилась на портале госзакупок.