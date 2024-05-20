Суд в Перми вынес приговор капитану теплохода за серьезные травмы пассажира

Суд установил, что в июле прошлого года мужчина выполнял экскурсионно-прогулочный рейс по Каме. Он достоверно знал, что несет ответственность за обеспечение безопасности пассажиров, и осознавал, что на теплоходе нет предохранительной подтрапной сетки. Но несмотря на нарушение обязательных требований, капитан допустил высадку с теплохода на причал пассажиров, в том числе и пострадавшего. В результате при выходе с трапа на площадку причала речного вокзала Перми потерпевший упал в зазор между судном и стеной причала. Как сообщают в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, здоровью мужчины был причинен тяжкий вред.