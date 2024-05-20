Суд в Перми вынес приговор капитану теплохода за серьезные травмы пассажира

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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В Перми осужден капитан теплохода, по вине которого серьезно пострадал пассажир. Ленинский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Суд установил, что в июле прошлого года мужчина выполнял экскурсионно-прогулочный рейс по Каме. Он достоверно знал, что несет ответственность за обеспечение безопасности пассажиров, и осознавал, что на теплоходе нет предохранительной подтрапной сетки. Но несмотря на нарушение обязательных требований, капитан допустил высадку с теплохода на причал пассажиров, в том числе и пострадавшего. В результате при выходе с трапа на площадку причала речного вокзала Перми потерпевший упал в зазор между судном и стеной причала. Как сообщают в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, здоровью мужчины был причинен тяжкий вред.
В результате суд с учетом позиции государственного обвинения назначил капитану теплохода наказание, не связанное с лишением свободы. В пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте уточняют, что мужчину оштрафовали на 300 тыс. рублей.