Умер бывший глава Березников Александр Мошкин

Александр Мошкин работал в Березниковском горкоме КПСС, занимал должности первого заместителя председателя горисполкома, первого заместителя главы городской администрации. На пост главы города Александр Мошкин был назначен в марте 1994 года. В должности мэра он проработал до августа 2001 года.