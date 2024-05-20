Умер бывший глава Березников Александр Мошкин

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17 мая в Березниках скончался бывший глава города Александр Мошкин. Прощание состоится 22 мая 2024 года, сообщает администрация города.
Александр Мошкин работал в Березниковском горкоме КПСС, занимал должности первого заместителя председателя горисполкома, первого заместителя главы городской администрации. На пост главы города Александр Мошкин был назначен в марте 1994 года. В должности мэра он проработал до августа 2001 года.