«Уцелела и кошка». В Перми эвакуировались 100 жильцов дома на улице Энгельса

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило на пульт экстренной службы в 22:44. Владельцы одной из квартир дома почувствовали запах гари на 24 этаже, после чего вызвали пожарных. Пермяки выносили на руках маленьких детей и домашних любимцев.