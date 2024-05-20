«Уцелела и кошка». В Перми эвакуировались 100 жильцов дома на улице Энгельса

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
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Updated Сегодня, 05:10
Вчера, 19 мая, из многоквартирного дома на ул. Энгельса эвакуировались 100 жителей подъезда — сработала пожарная сигнализация. Как сообщает МЧС Прикамья, это не было ложной тревогой.
По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило на пульт экстренной службы в 22:44. Владельцы одной из квартир дома почувствовали запах гари на 24 этаже, после чего вызвали пожарных. Пермяки выносили на руках маленьких детей и домашних любимцев.
На место происшествия прибыли 4 единицы пожарной техники и 16 человек личного состава. Спасателями было ликвидировано возгорание на площади одного квадратного метра.
Пострадавших нет. «К счастью, уцелела и кошка, спрятавшаяся от дыма под диван», — рассказали в пресс-службе МЧС. На данный момент устанавливается причина пожара. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за аварийного режима работы светодиодной ленты.