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Published Сегодня, 05:05

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Updated Сегодня, 05:10

В Перми эвакуировались 100 жильцов дома на ул. Энгельса из-за возгорания

«Уцелела и кошка». В Перми эвакуировались 100 жильцов дома на улице Энгельса

20 мая 2024, 05:05
Фото: 1MI

В Перми эвакуировались 100 жильцов дома на ул. Энгельса из-за возгорания

Причина пожара устанавливается

Вчера, 19 мая, из многоквартирного дома на ул. Энгельса эвакуировались 100 жителей подъезда — сработала пожарная сигнализация. Как сообщает МЧС Прикамья, это не было ложной тревогой.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило на пульт экстренной службы в 22:44. Владельцы одной из квартир дома почувствовали запах гари на 24 этаже, после чего вызвали пожарных. Пермяки выносили на руках маленьких детей и домашних любимцев.

На место происшествия прибыли 4 единицы пожарной техники и 16 человек личного состава. Спасателями было ликвидировано возгорание на площади одного квадратного метра.

Пострадавших нет. «К счастью, уцелела и кошка, спрятавшаяся от дыма под диван», — рассказали в пресс-службе МЧС. На данный момент устанавливается причина пожара. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за аварийного режима работы светодиодной ленты.

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