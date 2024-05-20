В МФЦ Прикамья собирают средства гигиены и игрушки для подопечных фонда «Дедморозим»

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
С 20 мая по 30 июня в многофункциональных центрах Пермского края проходит акция по сбору средств гигиены для малышей, оставшихся без родителей и проходящих лечение в больницах. Волонтеры фонда «Дедморозим» помогают медикам ухаживать за детьми. Подопечным фонда и будут направлены собранные вещи.
В филиалах МФЦ принимают предметы первой необходимости для малышей, проходящих лечение в больницах, — это подгузники, одноразовые пеленки, влажные салфетки, детские кремы и шампуни, а также присыпки, пустышки, зубную пасту и слюнявчики. Также нужны одежда, обувь, развивающие игры, карандаши и раскраски.
Проект «Выздоравливай, малыш» впервые прошел в МФЦ Пермского края в 2018 году. Благодаря неравнодушным жителям региона, фонд «Дедморозим» пополняет склад вещей, которые могут понадобиться детям в любой момент.
Леонид Громов, руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ»:
— В каждом МФЦ у нас есть детский уголок, пустует он редко. Учитывая то, что практически каждый родитель сталкивался с болезнью ребенка, равнодушных посетителей здесь нет. Активное участие в акции принимают и сами сотрудники МФЦ, организации, но чаще всего это обычные посетители.
Чтобы принять участие в акции «Выздоравливай, малыш», до 30 июня необходимо принести любое количество средств гигиены, одежды или игрушек в филиалы МФЦ в Перми и Пермском крае. Продукция должна быть новой, использованные товары не принимаются. По окончании акции все товары будут переданы в фонд «Дедморозим».