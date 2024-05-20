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В МФЦ Прикамья собирают средства гигиены и игрушки для подопечных фонда «Дедморозим»

В МФЦ Прикамья собирают средства гигиены и игрушки для подопечных фонда «Дедморозим»

20 мая 2024, 11:51
Фото: пресс-служба МФЦ Пермского края
В филиалах «Мои Документы» стартовала благотворительная акция «Выздоравливай, малыш».

С 20 мая по 30 июня в многофункциональных центрах Пермского края проходит акция по сбору средств гигиены для малышей, оставшихся без родителей и проходящих лечение в больницах. Волонтеры фонда «Дедморозим» помогают медикам ухаживать за детьми. Подопечным фонда и будут направлены собранные вещи.

В филиалах МФЦ принимают предметы первой необходимости для малышей, проходящих лечение в больницах, — это подгузники, одноразовые пеленки, влажные салфетки, детские кремы и шампуни, а также присыпки, пустышки, зубную пасту и слюнявчики. Также нужны одежда, обувь, развивающие игры, карандаши и раскраски.

Проект «Выздоравливай, малыш» впервые прошел в МФЦ Пермского края в 2018 году. Благодаря неравнодушным жителям региона, фонд «Дедморозим» пополняет склад вещей, которые могут понадобиться детям в любой момент.

Леонид Громов, руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ»:

— В каждом МФЦ у нас есть детский уголок, пустует он редко. Учитывая то, что практически каждый родитель сталкивался с болезнью ребенка, равнодушных посетителей здесь нет. Активное участие в акции принимают и сами сотрудники МФЦ, организации, но чаще всего это обычные посетители.

Чтобы принять участие в акции «Выздоравливай, малыш», до 30 июня необходимо принести любое количество средств гигиены, одежды или игрушек в филиалы МФЦ в Перми и Пермском крае. Продукция должна быть новой, использованные товары не принимаются. По окончании акции все товары будут переданы в фонд «Дедморозим».

Узнать более подробно об акции можно по телефону горячей линии фонда 270-08-70. Полный отчет о результатах благотворительной инициативы будет опубликован на сайте «Дедморозим». Адреса филиалов МФЦ Пермского края можно посмотреть на сайте учреждения.

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