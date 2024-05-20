В МФЦ Прикамья собирают средства гигиены и игрушки для подопечных фонда «Дедморозим»

Чтобы принять участие в акции «Выздоравливай, малыш», до 30 июня необходимо принести любое количество средств гигиены, одежды или игрушек в филиалы МФЦ в Перми и Пермском крае. Продукция должна быть новой, использованные товары не принимаются. По окончании акции все товары будут переданы в фонд «Дедморозим».