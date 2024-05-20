В Минспорта Прикамья пояснили причины отставания стройки на Иве от графика

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:42
Отставание от графика строительства концессионного ледового комплекса в микрорайоне Ива произошло из-за внесения изменений в проектно-сметную документацию. Как пояснили Properm.ru в министерстве спорта Прикамья, концессионер заменяет ледозаливочное оборудования на аналог российского производства и уточняет технические характеристики ледового поля.
Также основной причиной внесения изменений стала сильно растущая цена. Кроме того, нужно учесть, что в концессии есть предел внесения изменений по цене. Как сообщили в ведомстве, со всеми участниками процесса согласована дорожная карта с учетом задачи ускорить темпы строительства. На данный момент на площадке ежедневно трудится около 55 человек.
«Объект возводится в том числе при участии средств федерального бюджета в рамках национального проекта „Демография“, поэтому перед концессионером лежат обязательства перед Министерством спорта России и перед жителями микрорайона. Ледовая арена должна принять спортсменов уже в 2025 году», — заверили в краевом Минспорта.
Напомним, концессионное соглашение на строительство объекта за 1,037 млрд рублей заключено с ООО «Красная машина». Общество является 100% «дочкой» ФРПК, специально созданной в ноябре 2022 года. Срок строительства объекта составляет примерно 1,5 года от даты начала строительства. По итогам выезда прокуратуры гендиректору компании Вячеславу Алексенко объявлено предостережение о недопустимости нарушения условий концессионного соглашения в виде отставания от графика работ на объекте.