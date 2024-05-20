В Минспорта Прикамья пояснили причины отставания стройки на Иве от графика

Также основной причиной внесения изменений стала сильно растущая цена. Кроме того, нужно учесть, что в концессии есть предел внесения изменений по цене. Как сообщили в ведомстве, со всеми участниками процесса согласована дорожная карта с учетом задачи ускорить темпы строительства. На данный момент на площадке ежедневно трудится около 55 человек.