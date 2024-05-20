В Пермь 26 мая прибудет Кубок Шелкового пути чемпионата ВХЛ

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
В Перми с 26 мая с 11:00 до 19:00 в центральном фойе УДС «Молот» состоится экспонирование главного трофея чемпионата Olimpbet ВХЛ — Кубка Шелкового пути. Об этом сообщил хоккейный клуб «Молот в социальным сетях.
Как указывает спортивный клуб во ВКонтакте, все желающие смогут сделать фото с ещё одним ценным трофеем — Кубком Офицерской Хоккейной Лиги. Вход будет свободным.
Ранее в Сочи на совещании директората Высшей Хоккейной Лиги подвели итоги прошедшего сезона. На мероприятии вручили кубок Шелкового пути гендиректору ХК «Молот» Александру Гулявцеву за победу пермского клуба в регулярном чемпионате ВХЛ.