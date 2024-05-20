В Пермь 26 мая прибудет Кубок Шелкового пути чемпионата ВХЛ

В Перми с 26 мая с 11:00 до 19:00 в центральном фойе УДС «Молот» состоится экспонирование главного трофея чемпионата Olimpbet ВХЛ — Кубка Шелкового пути. Об этом сообщил хоккейный клуб «Молот в социальным сетях.