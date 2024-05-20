В Перми снова произошел пожар в расселенном аварийном доме на Куйбышева, 68

UPD. В пресс-службе краевого МЧС пояснили Properm.ru, что сообщение о пожаре поступило в 15:08, на место выехали 18 человек личного состава и пять единиц техники. Выяснилось, что горел мусор на площади 5 кв. м на втором этаже «аварийки». Никто не пострадал и не погиб.