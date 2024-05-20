properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

В Перми вновь заметили пожар в аварийном доме на Куйбышева, 68

В Перми снова произошел пожар в расселенном аварийном доме на Куйбышева, 68

20 мая 2024, 10:45
Фото: предоставлено читателем Properm.ru

В Перми вновь заметили пожар в аварийном доме на Куйбышева, 68

Здание было расселено осенью.

В Перми сегодня днем, около 15:00, заметили густое облако дыма в расселенном доме на ул. Куйбышева, 68/ Глеба Успенского, 10. Фотографии с места происшествия прислал читатель Properm.ru.

Ранее дом был признан аварийным, осенью прошлого года из него расселили жильцов. Здание горит не впервые — утром 7 марта пожарные выезжали на тушение горящего мусора на третьем этаже.

Корреспондент Properm.ru запросил информацию в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

UPD. В пресс-службе краевого МЧС пояснили Properm.ru, что сообщение о пожаре поступило в 15:08, на место выехали 18 человек личного состава и пять единиц техники. Выяснилось, что горел мусор на площади 5 кв. м на втором этаже «аварийки». Никто не пострадал и не погиб.

Пожар локализован в 15:20, ликвидирован в 15:26. Сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

В Перми произошел пожар в расселенном доме на Куйбышева, 68
Узнать подробнее
Читайте также:
Молодая супружеская пара спасла шесть человек от пожара в деревне Теплая ГораВ пожаре в селе Зюкайка вчера ночью погиб пожилой мужчина
#Происшествия#Мчс пермского края#Пермь#Пожар#Мчс
Подпишитесь
Экс-начальнику колонии для силовиков в Чусовом продлили арест в СИЗО
Сегодня, 11:10
Горы и леса: пять пеших маршрутов для туристов в Пермском крае и у соседей
Сегодня, 09:46
Власти Перми открывают еще две плоскостные парковки
Сегодня, 11:13
Парк Горького высказал готовность снести некоторые некапитальные здания
Сегодня, 11:37
За четыре месяца 2024 года смертность в Перми выросла на 5%
Сегодня, 09:59
"