В Перми снова произошел пожар в расселенном аварийном доме на Куйбышева, 68

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В Перми сегодня днем, около 15:00, заметили густое облако дыма в расселенном доме на ул. Куйбышева, 68/ Глеба Успенского, 10. Фотографии с места происшествия прислал читатель Properm.ru.
Ранее дом был признан аварийным, осенью прошлого года из него расселили жильцов. Здание горит не впервые — утром 7 марта пожарные выезжали на тушение горящего мусора на третьем этаже.
Корреспондент Properm.ru запросил информацию в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
UPD. В пресс-службе краевого МЧС пояснили Properm.ru, что сообщение о пожаре поступило в 15:08, на место выехали 18 человек личного состава и пять единиц техники. Выяснилось, что горел мусор на площади 5 кв. м на втором этаже «аварийки». Никто не пострадал и не погиб.
Пожар локализован в 15:20, ликвидирован в 15:26. Сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.